Nikolo im Landhaus

Die traditionelle Nikolo-Aktion der JVP machte auch im Landhaus in St. Pölten Station.

In ganz Niederösterreich stehen rund um den 6. Dezember wieder zahlreiche Nikolausfeste auf dem Programm. Diese Besuche haben in den Gemeinden eine lange Tradition und zählen zu den beliebtesten Bräuchen der Adventzeit. Die Volkspartei Niederösterreich setzt sich, so heißt es in einer Aussendung, seit vielen Jahren dafür ein, dass diese Veranstaltungen vor Ort unterstützt werden und die Bedeutung des Ehrenamts sichtbar bleibt. Denn vielerorts übernehmen engagierte Freiwillige die Aufgabe, als Nikolaus unterwegs zu sein und Kinder in Familien, Kindergärten oder Vereinen zu besuchen.

Lebendige Tradition

© Büro LH-Frau

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont: "Der Nikolaus ist ein fester Bestandteil unserer gelebten Traditionen und Bräuche in Niederösterreich. Diese Feste tragen dazu bei, das Gemeinschaftsgefühl in unseren Gemeinden zu stärken und Generationen miteinander zu verbinden. Gerade in einer Zeit, in der vieles schnelllebiger wird, geben uns diese Traditionen Halt und Orientierung. Ich bedanke mich bei der JVP Niederösterreich von ganzem Herzen für das Engagement und die Bereitschaft vor Ort, den heiligen Nikolaus erlebbar zu machen.“

Nähe wird so geschaffen

JVP-Landesobmann Sebastian Stark hebt die Bedeutung des Ehrenamts hervor: "Die Nikolausbesuche zeigen, wie stark das freiwillige Engagement der Jungen Menschen in Niederösterreich ist. Viele JVPlerinnen und JVPler investieren ihre Freizeit, um Kindern eine Freude zu machen und unseren Brauchtumsgedanken aktiv weiterzugeben. Diese gelebte Tradition schafft Nähe, stärkt das Miteinander und zeigt, wie wertvoll die Arbeit von Freiwilligen für unsere Gesellschaft ist.“

Höhepunkt der Adventzeit

JVP-Landesgeschäftsführerin Vanessa Jüly unterstreicht den Einsatz der jungen Generation: "In zahlreichen Gemeinden übernehmen Mitglieder der JVP die Nikolausbesuche – oft schon seit vielen Jahren und über mehrere Generationen hinweg. Damit tragen sie dazu bei, dass dieses schöne und wichtige Brauchtum nicht nur bewahrt, sondern aktiv weiterentwickelt wird. Für viele Familien sind diese Besuche ein Höhepunkt der Adventzeit, und genau dieses besondere Erlebnis möchten wir durch unseren Einsatz weiterhin ermöglichen.“

"Tradition und Brauchtum sind in Niederösterreich etwas ganz Besonderes. Sie geben uns Halt, verbinden Generationen und schaffen Momente, die von Herzen kommen. Seit 80 Jahren steht die Volkspartei gemeinsam mit ihren Teilorganisationen für diese Werte – tief verwurzelt in unserem christlichen Verständnis von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und umso schöner ist es, wenn dieses Wertefundament mit so viel Engagement gelebt wird, wie es die Junge Volkspartei tut. Ihre Nikolo-Aktion ermöglicht es zahlreichen Familien, den Besuch des Nikolos zu erleben, und lässt damit jedes Jahr Kinderaugen voller Freude strahlen. Das ist Tradition und Brauchtum, wie wir sie in Niederösterreich leben“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner abschließend.