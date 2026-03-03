Feuer in Wohnung forderte zwei Schwerverletzte

Massive Rauchentwicklung: zwei Männer lagen bewusstlos am Boden. Die beiden kamen ins Spital.

Salzburg. Bei einem Wohnungsbrand im Salzburger Stadtteil Liefering sind Dienstagmittag zwei Personen schwer verletzt worden. Als die Berufsfeuerwehr eintraf, lagen die beiden Männer bewusstlos am Boden in der Zweizimmerwohnung im 7. Stock. Die Rauchentwicklung war laut Feuerwehr massiv. Für die anderen Bewohner in dem Haus habe es keine Gefährdung gegeben.

Feuerwehrleute gelangten über eine Drehleiter und das Stiegenhaus in die Wohnung. Sie bargen die Schwerverletzten und übergaben sie dem Roten Kreuz. Die Männer wurden ins Uniklinikum Salzburg gebracht. Der Brand selbst konnte rasch gelöscht werden. Die Ursache des Feuers war vorerst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.