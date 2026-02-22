Alles zu oe24VIP
mar a lago
© Getty Images

Laut Secret Service

Bewaffneter Eindringling bei Trump-Residenz erschossen

22.02.26, 15:10
Der US-Secret-Service hat nach eigener Darstellung am Sonntag einen bewaffneten Mann erschossen, der unbefugt in den Sicherheitsbereich des Anwesens von Präsident Donald Trump in Florida einzudringen versuchte.  

Trump selbst hielt sich in Washington auf. Der Vorfall habe sich gegen 01.30 Uhr Ortszeit (07.30 Uhr MEZ) am Nordtor des Mar-a-Lago-Clubs in West Palm Beach ereignet, teilte die für den Personenschutz zuständige Behörde weiter mit.

Der Mann, der zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sei, habe eine Schrotflinte und einen Benzinkanister bei sich getragen. Seine Absichten seien unklar. Eine Stellungnahme des Präsidialamts lag zunächst nicht vor. 

Die USA erleben derzeit eine Welle politischer Gewalt. Trump überlebte im Jahr 2024 zwei Attentatsversuche, darunter einen auf seinem Golfplatz in West Palm Beach. Im Juni 2025 wurden die demokratische Abgeordnete im Bundesstaat Minnesota, Melissa Hortman, und ihr Ehemann erschossen. Monate später wurde der konservative Aktivist Charlie Kirk getötet.

