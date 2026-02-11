Sommerflugplan: Cagliari auf Sardinien als neues Urlaubsziel

Sommerflugplan 2026 wurde präsentiert: Ab Salzburg Sonne, Kultur und Abenteuer erleben.

Szbg. Mit Eurowings geht es bis zu zweimal täglich nach Palma de Mallorca und zweimal wöchentlich nach Barcelona.

Gran Canaria und Teneriffa werden bis Anfang Mai angeboten. Außerdem wurde Ibiza wieder

ins Sommerflugprogramm aufgenommen. Ryanair ergänzt das Spanien-Programm mit Alicante,

das ganzjährig zweimal wöchentlich angeflogen wird. Auf die griechischen Inseln Karpathos,

Korfu und Zakynthos geht es wöchentlich, nach Kos zweimal pro Woche und Kreta sowie

Rhodos werden sogar dreimal pro Woche angeboten. Airline-Partner Eurowings bringt

Fluggäste ab Salzburg zudem nach Süditalien nach Lamezia Terme, Sardinien (Olbia und neu

Cagliari), Korsika, Burgas und Zypern. Ganzjährig geht es außerdem nach Ägypten (Hurghada).

Auch Tunesien (Monastir) ist wöchentlich im Flugplan sowie Antalya, das bis zu viermal pro

Woche von Corendon angeflogen wird.

E-Bikes beim Spital geklaut: Grinsender Seriendieb gesucht

Ralph Laurent Herbst 2026 Kollektion 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Mathe-Note bestimmt Kinoticket-Preis

Das osteuropäische Belgrad ist ganzjährig zweimal wöchentlich abSalzburg erreichbar, Istanbul bietet als pulsierende Metropole einen einzigartigen Mix ausTradition und Moderne. Die Stadt der Superlative, Dubai, wird mehrmals pro Woche ganzjährigdirekt angeflogen. Neu im Angebot: GP Aviation verbindet Salzburg im Sommer zweimal proWoche mit Pristina. Außerdem fliegt Eurowings bis Mai nach Marrakesch.