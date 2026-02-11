Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Cagliari Sardinien
© Salzburger Flughafen GmbH

Ab Salzburg

Sommerflugplan: Cagliari auf Sardinien als neues Urlaubsziel

11.02.26, 10:06
Sommerflugplan 2026 wurde präsentiert: Ab Salzburg Sonne, Kultur und Abenteuer erleben. 

Szbg. Mit Eurowings geht es bis zu zweimal täglich nach Palma de Mallorca und zweimal wöchentlich nach Barcelona.
Gran Canaria und Teneriffa werden bis Anfang Mai angeboten. Außerdem wurde Ibiza wieder
ins Sommerflugprogramm aufgenommen. Ryanair ergänzt das Spanien-Programm mit Alicante,
das ganzjährig zweimal wöchentlich angeflogen wird. Auf die griechischen Inseln Karpathos,
Korfu und Zakynthos geht es wöchentlich, nach Kos zweimal pro Woche und Kreta sowie
Rhodos werden sogar dreimal pro Woche angeboten. Airline-Partner Eurowings bringt
Fluggäste ab Salzburg zudem nach Süditalien nach Lamezia Terme, Sardinien (Olbia und neu
Cagliari), Korsika, Burgas und Zypern. Ganzjährig geht es außerdem nach Ägypten (Hurghada).
Auch Tunesien (Monastir) ist wöchentlich im Flugplan sowie Antalya, das bis zu viermal pro
Woche von Corendon angeflogen wird.

Das osteuropäische Belgrad ist ganzjährig zweimal wöchentlich abSalzburg erreichbar, Istanbul bietet als pulsierende Metropole einen einzigartigen Mix ausTradition und Moderne. Die Stadt der Superlative, Dubai, wird mehrmals pro Woche ganzjährigdirekt angeflogen. Neu im Angebot: GP Aviation verbindet Salzburg im Sommer zweimal proWoche mit Pristina. Außerdem fliegt Eurowings bis Mai nach Marrakesch.

