Achtung: Diese Gartenarbeit ist nur noch bis Ende Februar erlaubt

Der Februar ist für viele Hobbygärtner eigentlich noch die Zeit des Winterschlafs, doch im Garten steht jetzt eine wichtige Aufgabe an, die Sie nicht verpassen sollten. Wer zu lange wartet, kann Ärger bekommen und im schlimmsten Fall sogar ein Bußgeld riskieren.

Während draußen noch wenig wächst und der Frühling auf sich warten lässt, tickt für Gartenbesitzer bereits die Uhr. Ungenutzt sollte diese Zeit nämlich nicht bleiben, besonders für Heckenbesitzer. Denn das Bundesnaturschutzgesetz macht klare Vorgaben: Ab dem 1. März ist eine gängige Gartenarbeit für mehrere Monate nicht mehr erlaubt.

Heckenschneiden: Nur noch bis Ende Februar erlaubt

Planen Sie einen radikalen Rückschnitt oder wollen Sie das Gestrüpp komplett entfernen? Dann müssen Sie sich beeilen. Laut Naturschutzgesetz ist das Radikal-Schneiden von Hecken ab dem 1. März streng verboten und zwar bis zum 30. September.

© Getty Images

Der Grund für das harte Verbot: Unsere gefiederten Freunde. Vögel starten im Frühling in die Brutsaison und brauchen die Hecken als sicheres Versteck für ihre Nester. Wer die Hecke im Frühling "auf den Stock setzt" (also komplett stutzt), zerstört den Lebensraum der Tiere. Also: Nutzen Sie die Zeit bis zum 28. Februar und schützen Sie die Tiere.

Formschnitte bleiben erlaubt

Keine Panik, Ihr Garten muss im Sommer nicht völlig verwildern. Sanfte Form- und Pflegeschnitte sind auch nach der Frist erlaubt, allerdings unter einer Bedingung: Sie müssen sicherstellen, dass kein Vogelpaar in den Zweigen brütet, denn dann ist jeder Schnitt tabu. Ein kurzer Check vorab ist Pflicht!

Der perfekte Hecken-Schnitt: So klappt’s

© Getty Images

Damit Ihre Hecke im Frühjahr in saftigem Grün erstrahlt, sollten Sie diese Profi-Tipps beachten: Wählen Sie am besten einen frostfreien, bedeckten Tag, denn starke Sonneneinstrahlung und Frost können der Pflanze schaden. Stark wachsende Pflanzen vertragen zudem Ende Juni einen zweiten, leichten Pflegeschnitt, um die Form zu bewahren.

Nutzen Sie die Februartage, bevor es verboten ist und vermeiden Sie unnötigen Ärger und teure Strafen.