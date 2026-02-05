Ladendetektiv verfolgte Diebe mit Auto

Nach einem Diebstahl in einem Elektronikfachgeschäft nahm ein Ladendetektiv die Verfolgung auf und legte so einem diebischen Pärchen das Handwerk.

Kärnten. Ein 42-Jähriger und eine 23-Jährige (beide aus Ungarn) sollen am Mittwoch in Villach mehrere Ladendiebstähle begangen haben.

Das Duo wurde schließlich gegen 15.30 Uhr in einem Elektronikfachgeschäft auf frischer Tat erwischt. Das Pärchen flüchtete mit einem Auto. Der Detektiv nahm sofort mit seinem Auto die Verfolgung auf. Unterwegs rief er die Polizei und gab an, dass die Verdächtigen eine Musikbox gestohlen hätten und er ihnen gerade hinterherfahren würde.

Die Uniformierten hielten den Pkw der Verdächtigen an. Bei der darauffolgenden Kontrolle des Fahrzeugs der beiden im Stadtgebiet von Villach wurden neben der Musikbox weitere Elektrogeräte, Markenschuhe, Kleidungsstücke mit Etiketten und Diebstahlsicherung sowie sonstige Gegenstände entdeckt. Die Gesamtschadenssumme wird auf einen vierstelligen Eurobereich geschätzt. Die beiden Verdächtigen werden bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Villach geführt.