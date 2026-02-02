Logen-Überraschung! Simone Thomalla kommt zum Opernball!

Die Schauspielerin wird am 12. Februar in der Loge von Adi Weiss und Michael Lameraner Platz nehmen.

Simone Thomalla sorgt seit jeher für Gesprächsstoff – nun auch auf dem Parkett des Wiener Opernballs. Für das Jahr 2026 darf sich die STYLE UP YOUR LIFE! Loge über prominenten Zuwachs freuen: Die renommierte Schauspielerin folgt der persönlichen Einladung der beiden Herausgeber Adi Weiss und Michael Lameraner und wird beim gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres in deren Loge Platz nehmen.

Aktuell begeistert Simone Thomalla ein Millionenpublikum mit ihrer Rolle in der erfolgreichen ZDF-Serie Frühling. Der Dauerbrenner zählt zu den absoluten Quotenhits im deutschen Fernsehen und beschert dem Sender regelmäßig Top-Einschaltquoten. Seit Jahrzehnten ist Thomalla aus der deutschsprachigen Medienlandschaft nicht wegzudenken. Ob im Fernsehen, in Serienproduktionen oder bei hochkarätigen Events – wo sie erscheint, ist Star-Garantie angesagt.

Weiss und Lameraner jubeln

Entsprechend groß ist die Freude bei den Gastgebern der STYLE UP YOUR LIFE! Loge. Adi Weiss und Michael Lameraner zeigen sich begeistert: „Simone Thomalla ist eine absolute Ikone des deutschsprachigen Fernsehens. Dass sie unserer Einladung folgt und mit uns den Wiener Opernball feiert, ist für uns etwas ganz Besonderes und eine große Ehre.“

Sabine Apfolterer trägt die Original-Korsage auf dem Video "SwishSwish" von Katy Perry. © Johannes Kernmayer

Doch die prominente Besetzung der Loge endet nicht bei der Schauspielerin. Auch Top-Chirurgin Dr. Sabine Apfolterer wird beim Wiener Opernball 2026 mit dabei sein – und sorgt bereits im Vorfeld für Aufmerksamkeit. Mit ihrem außergewöhnlichen Opernballkleid setzt sie ein internationales Fashion-Statement, das auf dem roten Teppich garantiert nicht unbemerkt bleiben wird.

Ein Hauch von Katy Perry

Dr. Sabine Apfolterer präsentiert ein Couture-Ensemble der Extraklasse, das Popkultur, große Bühnenästhetik und europäische Handwerkskunst auf spektakuläre Weise miteinander verbindet. Die Korsage ist die Original Korsage aus dem Video SwishSwish von Katy Perry. Kraftvoll, edgy und absolut fashion-forward. Damit verspricht die STYLE UP YOUR LIFE! Loge nicht nur hochkarätige Gäste, sondern auch modische Highlights, die dem Wiener Opernball 2026 zusätzlichen Glanz verleihen dürften.