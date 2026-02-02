Trennung von Christian Düren fix? "Nur ich alleine" – Amira Aly packt ihre Sachen

Ist die Liebe vorbei? Amira Aly gibt mit einer Solo-Reise Anlass zu neuen Spekulationen.

Ist bei Amira Aly und Christian Düren tatsächlich alles aus? Seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte, wonach sich die Moderatorin und der TV-Moderator getrennt haben sollen. Gemeinsame Auftritte oder neue Paarfotos sucht man schon länger vergeblich. Stattdessen sorgen Fan-Kommentare unter älteren Schnappschüssen für Aufsehen – und fallen teils überraschend harsch aus. So ist dort etwa zu lesen: „Sei froh, dass du sie los bist“ oder auch „bei einer Frau, die Kinder von einem anderen großzieht, bist du sowieso nur zweite Wahl.“

Weder Amira Aly noch Christian Düren haben sich bislang öffentlich zu den Spekulationen geäußert. Ein offizielles Statement fehlt also nach wie vor. Dennoch gibt es Hinweise, die die Trennungsgerüchte weiter anheizen.

Erst zeigte sich Amira Aly beim Packen, dann im Auto auf dem Weg ins Unbekannte. © Instagram

Solo auf Reisen

So teilte Amira Aly kürzlich auf Instagram mehrere Fotos aus einem Urlaub in Südtirol. Auffällig dabei: Auf keinem der Bilder ist Christian Düren zu sehen. Die Moderatorin zeigt sich ausschließlich allein – ein Detail, das bei vielen Fans Fragen aufwarf. Kurz darauf legte Amira mit einer Instagram-Story nach, die für weitere Spekulationen sorgte. Darin erklärte sie, dass sie nun etwas tun werde, was sie bislang noch nie gemacht habe: „Ich reise einfach mal alleine irgendwohin. Nur ich alleine“, erzählte sie ihren Followern und kündigte an, diese auf dem Laufenden zu halten.





Für viele stellt sich nun die Frage: Ist diese Solo-Reise eine indirekte Bestätigung für das Liebes-Aus? Oder handelt es sich lediglich um eine bewusste Auszeit – vielleicht ein kurzer Rückzug vom fordernden Mama-Alltag? Ebenso unklar bleibt, wo sich Christian Düren derzeit aufhält und warum er auf Amiras Social-Media-Kanälen keine Rolle mehr spielt.

Solange beide schweigen, bleibt Raum für Interpretationen. Ob es sich bei den aktuellen Signalen um stille Hinweise auf eine Trennung handelt oder lediglich um persönliche Zeit für sich selbst, werden wohl erst klare Worte der beiden beantworten können.