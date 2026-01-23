Fremdgeh-Beichte im Podcast: Oliver Pocher schockt Pietro Lombardi

Der Kabarettist spricht im Podcast mit Pietro Lombardi darüber, dass er schon mehrgleisig gefahren ist. Der Sänger ist entsetzt.

Im neu belebten Podcastformat von Oliver Pocher und Pietro Lombardi geht es diesmal ungewöhnlich offen zur Sache. Der Comedian legt ein persönliches Geständnis ab, das selbst seinen langjährigen Weggefährten sichtlich aus der Fassung bringt.

Oliver Pocher (47) und Pietro Lombardi (33) verbindet eine Freundschaft, die seit eineinhalb Jahrzehnten Bestand hat. Lombardi bezeichnete Pocher erst kürzlich als „den einzig wahren Freund in diesem Business“ – insbesondere in schwierigen Phasen habe er sich stets auf ihn verlassen können. Derzeit teilen die beiden sogar ein Dach über dem Kopf: Lombardi wohnt aktuell bei dem Entertainer. Gemeinsam bilden die Väter von insgesamt acht Kindern eine eher unkonventionelle Männer-WG.

Untreue schockiert Pietro

Trotz dieser Nähe scheint nicht alles bekannt zu sein, was den Freund betrifft, mit dem Lombardi seit vergangener Woche auch den Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“ betreibt. In der jüngsten Episode entsteht jedenfalls der Eindruck, dass eine Offenbarung für Überraschung sorgt. Im Gespräch kommen die beiden Männer, die jeweils von den Müttern ihrer Kinder getrennt leben, auf das Thema Untreue zu sprechen.

„Bist du schon mal fremdgegangen?“, fragt Lombardi seinen Freund beinahe nebenbei. Pochers Antwort fällt knapp und unmissverständlich aus: „Klar.“ Lombardi reagiert entsetzt: „Was?!“ Pocher gibt die Frage zurück: „Du?“ Der Sänger verneint entschieden: „Nein!“

Pocher hakt nach: „Noch nie?“ Lombardi ringt hörbar um Fassung: „Fremdgegangen?! Du bist niemals fremdgegangen!“ Doch Pocher bleibt dabei: „Klar bin ich schon mal fremdgegangen.“ Lombardi zeigt sich weiterhin fassungslos: „Nein… Olli…“

Pocher ist stolz auf Lombardi

Gleichzeitig zollt Pocher seinem Mitbewohner Respekt: „Du nicht? Das ehrt dich, dass du das nie gemacht hast.“ Lombardi will es genauer wissen und schiebt nach: „Aber in der Jugendzeit!“ Doch auch hier muss er eine Antwort hinnehmen, die ihn nicht beruhigt. „Auch schon mal danach“, erklärt Pocher, schränkt jedoch ein: „In der Ehe nie!“

Pocher war von 2010 bis 2014 in erster Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (42) verheiratet, mit der er drei Kinder hat und bis vor Kurzem auch einen gemeinsamen Podcast führte. Dieser endete überraschend, laut Pocher aufgrund von Unstimmigkeiten bei Vertragsverhandlungen. In zweiter Ehe war er von 2019 bis 2024 mit Amira Aly (33) verheiratet, aus dieser Beziehung stammen zwei Söhne.

DSDS-Star ging nie fremd

Lombardi betont seinerseits, dass Untreue für ihn nie infrage gekommen sei. „Ich schwöre, noch nie. Ich bin noch nicht mal in Versuchung gekommen. Wenn ich eine Frau habe, habe ich eine Frau“, erklärt er. Der Sänger hat mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (33) einen Sohn; aus der On-Off-Beziehung mit Laura Maria Rypa (30) gingen zwei weitere Söhne hervor.

Pocher zeigt sich beeindruckt: „Das ehrt dich komplett, und ich finde das sensationell. Aber ich bin ja hier offen und ehrlich. Ich könnte jetzt fürs Image sagen: Nein, noch nie!“ Lombardi stellt klar, dass seine Haltung nichts mit Außendarstellung zu tun habe. Im Gegenteil: Es sei ihm unangenehm, wenn Bekannte offen flirteten oder Frauen zu Treffen mitbrächten. „Ich will mit der Situation nichts zu tun haben.“ Allein dabei bekomme er ein „schlechtes Gewissen“ und ziehe sich lieber zurück.

Noch einmal kommt Lombardi auf Pochers Beichte zurück und konfrontiert ihn: „Du bist fremdgegangen. […] Ich bin sauer.“ Fast beschwichtigend fügt er hinzu: „Aber nicht in der Ehe! In der Ehe noch nie.“ Pocher bestätigt: „Nein.“

Pocher zeigt Reue

Als Lombardi daraufhin meint: „Dann ist egal“, widerspricht Pocher umgehend und zeigt Selbstkritik: „Dann ist [es] nicht egal. Das ist auch nicht sympathisch. Das ist nichts, wo man stolz drauf sein kann.“ Er erklärt, warum Untreue für ihn innerhalb der Ehe ausgeschlossen gewesen sei: Beide Male habe er „aus bestem Gewissen“ geheiratet. Mit Kindern und öffentlicher Aufmerksamkeit sei es „einfach nicht wert“.