Kroatien mal anders: Die perfekte Roadtrip-Route von Wien nach Zagreb

Kroatien gehört bei uns zu den beliebtesten Urlaubszielen. Kein Wunder: Es ist atemberaubend schön, sonnenverwöhnt und mit dem Auto gut erreichbar. Wer einen Roadtrip plant, passiert zahlreiche malerische Orte entlang der Strecke. Wir verraten, welche Highlights sich auf der Route besonders lohnen.

Kroatien ist und bleibt das Lieblingsziel der Österreicher im Sommer. Aber kennen Sie wirklich die besten Plätze auf dem Weg nach Süden? Vergessen Sie langweilige Autobahn-Etappen: Wer sich für einen Roadtrip entscheidet, fährt durch wunderschöne Landschaften und kreuzt dabei faszinierende Orte, die man unbedingt gesehen haben muss. Wir haben die schönsten Spots ausfindig gemacht.

1. Halt: Graz

Los geht die Reise in Wien. Auf dem Weg gen Süden drängt sich bereits ein erster Zwischenstopp in Österreichs zweitgrößter Stadt förmlich auf. Die Altstadt von Graz zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und lässt sich wunderbar und bequem zu Fuß erkunden. Besonders der Grazer Schlossberg ist ein echtes Highlight. Er ragt über 100 Meter über dem Stadtzentrum empor und beherbergt das absolute Wahrzeichen der Stadt – den Grazer Uhrturm.

2. Halt: Ljubljana

Weiter geht es über die Grenze. Sloweniens beschauliche Hauptstadt Ljubljana liegt etwa 200 Kilometer südwestlich von Graz und ist die nächste Station. Hier können Sie die Stadt erkunden oder die Drachenbrücke bestaunen. Sie überspannt den Fluss Ljubljanica und wird von vier furchteinflößenden Kupferdrachen gekrönt. Wer der charmanten Uferpromenade folgt, landet unweigerlich auf dem Prešeren-Platz. Er ist der Hauptplatz Ljubljanas und das pulsierende Herz des öffentlichen Lebens.

3. Halt: Triest

Knapp 100 Kilometer südwestlich von Ljubljana passieren Sie erneut eine Grenze, diesmal nach Italien. Perfekt für einen kleinen Zwischenstopp in Triest. Genießen Sie einen Espresso in altehrwürdigen Kaffeehäusern, bummeln Sie am Canal Grande entlang und bestaunen Sie die majestätische Piazza Unità d'Italia, einen der wenigen Plätze in Europa, der sich direkt und weitläufig zum Meer hin öffnet. Ein weiteres Must-See ist das romantische Schloss Miramare, das märchenhaft auf einer Klippe über dem Wasser thront.

4. Halt: Istrien

Nach dem kurzen Italien-Abstecher geht es endlich nach Kroatien! Istrien ist die nördliche Halbinsel Kroatiens, die direkt an der Adria liegt. Hier weht der Duft von Pinien und Salzwasser. Man kann herrlich durch venezianisch geprägte Städte spazieren und sich gleichzeitig von der unverschämt leckeren kroatischen Küche verwöhnen lassen.

5. Halt: Poreč

Poreč ist der ideale Ausgangspunkt, um die nähere Umgebung von Istrien zu erkunden. Der charmante Ortskern besticht mit einer historischen Altstadt, in der sich unzählige kleine Restaurants verstecken. Entlang der Strandpromenade laden gemütliche Bars auf einen Drink ein. Wer baden möchte, sollte sich mit Kiesstränden anfreunden, dafür ist das Wasser hier unvergleichlich glasklar.

6. Halt: Rovinj

Weiter geht es nach Rovinj, einer wunderschönen Stadt, die bei einem Kroatien-Roadtrip auf keinen Fall fehlen darf! Das Stadtbild ist ein absolutes Postkartenmotiv und steht klischeehaft für viele Hafenstädte in Istrien, die nach dem Vorbild der venezianischen Epoche erbaut wurden. In der Mitte befindet sich die imposante barocke Kirche der Heiligen Euphemia. Wer den riesigen Kirchturm (der dem in Venedig nachempfunden ist) erklimmt, wird mit einem fantastischen Blick über das tiefblaue Meer belohnt.

7. Halt: Opatija

Für Kulturinteressierte bietet sich im Anschluss ein Ausflug nach Opatija an. Der mondäne Badeort bewahrt noch heute seine Schätze aus der österreichischen Zeit. Dazu zählt eine Vielzahl von prächtigen Residenzen, Villen und wunderschönen Parkanlagen wie Sv. Jakob und der Park Angiolina. Letzterer ist ein echtes Highlight für Botanik-Fans und bietet vielfältige exotische Pflanzen aus der ganzen Welt.

8. Halt: Zagreb

Jeder Roadtrip muss irgendwann enden, doch dieser hier findet seinen perfekten Schlusspunkt in der Hauptstadt! Zagreb überrascht mit einer herrlichen Mischung aus mitteleuropäischer Architektur und lebhaftem, balkanischem Charme. Hier können Sie das kuriose "Museum der zerbrochenen Beziehungen" besuchen oder am berühmten Dolac-Markt vorbeischlendern. Den Abend und somit das Ende Ihrer Reise feiern Sie am besten in der belebten Tkalčićeva-Straße, dem Zentrum des Zagreber Nachtlebens mit unzähligen Cafés, Bars und Restaurants.