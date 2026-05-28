Statt Italien & Spanien: Reiseziele für den Sommer ohne Hitze

Keine Lust auf 40 Grad in Italien oder überfüllte Strände in Spanien? Diese Reiseziele bieten angenehme Temperaturen, traumhafte Landschaften und perfekte Sommer-Vibes ganz ohne Hitzestress.

Während sich viele im Sommer wieder Richtung Italien, Spanien oder Kroatien aufmachen, suchen mittlerweile immer mehr Menschen nach einer entspannteren Alternative - ohne 40 Grad, Hitzewellen und komplett überfüllte Strände. Denn ganz ehrlich: Sommerurlaub klingt deutlich besser, wenn man dabei nicht permanent nach Schatten, Klimaanlage oder dem nächsten Ventilator sucht. Statt extremer Hitze stehen deshalb zunehmend Reiseziele mit angenehmen Temperaturen, viel Natur und entspannter Atmosphäre im Fokus. Diese Orte eignen sich perfekt für alle, die den Sommer lieber etwas kühler genießen möchten.

Kopenhagen, Dänemark

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Kopenhagen gehört aktuell zu den beliebtesten Sommer-Städtereisen Europas und das nicht ohne Grund. Statt brütender Hitze erwarten Sie hier meist angenehme Temperaturen, entspannte Fahrrad-Vibes und eine Mischung aus skandinavischem Design, Hafenflair und richtig gutem Essen.

Besonders schön im Sommer:

die bunten Häuser von Nyhavn

Hafenbäder mitten in der Stadt

kleine Cafés und Bäckereien

Tagesausflüge ans Meer

Kopenhagen fühlt sich im Sommer ein bisschen so an, als hätte jemand einen Pinterest-Feed in eine echte Stadt verwandelt.

Edinburgh, Schottland

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Wer Sommer lieber mit grünen Hügeln, historischen Gassen und gemütlichen Pubs verbindet, sollte Edinburgh auf die Liste setzen. Die schottische Hauptstadt wirkt mit ihrer Altstadt, den alten Steinhäusern und dem berühmten Edinburgh Castle fast wie eine Filmkulisse. Dazu kommen deutlich angenehmere Temperaturen als in Südeuropa.

Perfekt für:

Städtetrips ohne Hitzestress

Tagesausflüge in die Highlands

Wanderungen rund um Arthur’s Seat

gemütliche Abende in traditionellen Pubs

Stockholm, Schweden

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Stockholm ist ideal für alle, die Sommer am Wasser lieben, aber keine Lust auf extreme Hitze haben. Die schwedische Hauptstadt verteilt sich über mehrere Inseln und kombiniert Natur mit urbanem Flair. Besonders beliebt sind Bootstouren durch die Schäreninseln oder entspannte Nachmittage direkt am Wasser. Und ja, die skandinavische Sommerästhetik mit roten Holzhäusern, Zimtschnecken und langen Abenden existiert dort wirklich.

Bergen, Norwegen

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Norwegen eignet sich perfekt für alle, die Natururlaub statt Strandliegen möchten. Bergen gilt als idealer Ausgangspunkt für Fjordtouren und beeindruckende Landschaften. Im Sommer bleibt es dort angenehm mild, während Wasserfälle, Berge und Fjorde fast surreal schön wirken.

Besonders beliebt:

Fjord-Cruises

Wanderungen

Kajaktouren

Reykjavík, Island

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Island fühlt sich selbst im Sommer ein bisschen wie ein anderer Planet an. Schwarze Strände, Vulkane, heiße Quellen und riesige Wasserfälle machen das Land zu einem perfekten Reiseziel für alle, die etwas komplett anderes suchen. Reykjavík selbst ist klein, kreativ und perfekt für entspannte Sommertage ohne Hitzewelle.

Highlights:

die Blaue Lagune

Golden Circle Roadtrips

Walbeobachtungen

Mitternachtssonne

Dublin, Irland

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Irland ist ideal für alle, die Roadtrips, Küstenstraßen und grüne Landschaften lieben. Dublin eignet sich perfekt als Startpunkt, bevor es weiter entlang des Wild Atlantic Way geht, einer der schönsten Küstenstraßen Europas.

Dazu kommen:

gemütliche Pubs

kleine Küstenorte

dramatische Klippen

angenehm milde Temperaturen

Sommerurlaub ohne 30-Grad-Hitze? In Irland ziemlich realistisch.

Nicht jede:r träumt im Sommer von extremer Hitze oder überfüllten Mittelmeerstränden. Gerade Reiseziele im Norden Europas zeigen, dass Sommerurlaub auch mit angenehmen Temperaturen, Natur und entspanntem City-Flair perfekt funktionieren kann.