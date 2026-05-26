Statt Barcelona: Diese Küstenorte in Spanien sind echte Geheimtipps

Barcelona ist schön, aber längst nicht die einzige Traumdestination in Spanien. Diese kleinen Küstenstädte bieten mediterranes Flair, traumhafte Buchten und deutlich entspanntere Sommer-Vibes.

Barcelona bleibt zwar ein absoluter Klassiker für den Spanienurlaub, aber gerade im Sommer wird die Stadt oft extrem voll. Wer lieber entspannte Küstenorte, kleine Buchten und authentisches Spanien-Feeling sucht, sollte deshalb einen Blick abseits der bekannten Hotspots werfen. Denn entlang der spanischen Küste verstecken sich wunderschöne Orte, die aussehen wie aus einem Sommerfilm: weiße Häuser, türkisblaues Wasser, kleine Fischerboote und Tapas mit Meerblick inklusive. Diese Küstenstädte sind perfekt für alle, die Spanien etwas ruhiger erleben möchten.

Las Negras: Filmkulisse im Naturpark

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Mitten im Naturpark Cabo de Gata in Andalusien liegt das kleine Küstenstädtchen Las Negras - ein Ort, der sich anfühlt, als wäre die Zeit hier etwas langsamer stehen geblieben. Weiße Häuser, entspannte Cafés und eine lockere Atmosphäre prägen den kleinen Ort direkt am Meer. Statt großer Hotelanlagen gibt es hier vor allem Ruhe, Natur und kristallklares Wasser. Besonders schön: der lange Strand mit den bunten Fischerbooten, die fast wirken wie Teil einer mediterranen Filmkulisse. Wer Lust auf Bewegung hat, kann von Las Negras aus auch wunderbar wandern, etwa auf einem malerischen Weg Richtung San Pedro entlang der Küste.

Calella de Palafrugell, Llafranc & Tamariu: Die gemütliche Costa Brava

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An der Costa Brava gibt es noch immer Orte, die trotz ihrer Schönheit überraschend entspannt geblieben sind. Besonders Calella de Palafrugell, Llafranc und Tamariu zählen zu den charmantesten Küstenorten der Region. Die kleinen Orte liegen eingebettet zwischen felsigen Buchten, feinen Sandstränden und Pinienhügeln. Zwar wird es auch hier im Sommer lebhafter, trotzdem wirkt alles deutlich gemütlicher als in den großen Ferienorten. Besonders schön: Calella de Palafrugell und Llafranc sind durch einen malerischen Küstenweg verbunden, der über kleine Treppen, Tunnel und schmale Pfade direkt am Meer entlangführt.

Nerja: Das entspanntere Andalusien

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Während Orte wie Marbella oder Torremolinos oft von großen Touristenmassen geprägt sind, zeigt sich Nerja deutlich entspannter. Die Küstenstadt an der Costa del Sol verbindet andalusischen Charme mit traumhaften Ausblicken aufs Meer. Besonders beliebt ist der berühmte „Balcón de Europa“, eine Promenade mit spektakulärer Aussicht über die Küste. Dazu kommen historische Sehenswürdigkeiten wie die Kirche El Salvador oder das imposante Aquädukt Puente del Águila aus dem 19. Jahrhundert. Ein echtes Highlight sind außerdem die Höhlen von Nerja, eine der bekanntesten Naturattraktionen der Region.

Zahara de los Atunes: Ruhe, Strand und gutes Essen

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Wer im Urlaub vor allem abschalten möchte, dürfte Zahara de los Atunes lieben. Das kleine Küstendorf an der Costa de la Luz liegt ganz im Süden Spaniens und ist bekannt für seine entspannte Atmosphäre. Der Ort punktet mit kilometerlangen Sandstränden, glasklarem Wasser und fantastischem Essen, besonders Fischliebhaber:innen kommen hier auf ihre Kosten. Der Name des Ortes erinnert bis heute an die lange Tradition des Thunfischfangs in der Region. Trotz seiner Ruhe gibt es rund um Zahara einiges zu entdecken: Cádiz, Gibraltar oder das Surfer-Paradies Tarifa eignen sich perfekt für Tagesausflüge.

Cadaqués: Das Künstlerdorf am Meer

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Weiße Häuser, enge Gassen und kleine Fischerboote in der Bucht, Cadaqués gehört definitiv zu den schönsten Orten Kataloniens. Das ehemalige Fischerdorf oberhalb von Barcelona zieht seit Jahrzehnten Künstler:innen an. Schon Pablo Picasso und Salvador Dalí ließen sich von der besonderen Atmosphäre inspirieren. Noch heute finden sich dort zahlreiche kleine Galerien und kreative Boutiquen. Die Anreise führt durch den Naturpark Cap de Creus und über kurvige Straßen, doch genau das macht den Ort fast noch besonderer. Wer ankommt, wird mit einer Mischung aus mediterraner Gelassenheit, Kunstszene und traumhafter Küstenlandschaft belohnt.

Spanien hat weit mehr zu bieten als die großen Touristenmetropolen.