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23.5. – 29.5.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
© Getty Images

Astro-Woche

23.5. – 29.5.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

23.05.26, 00:00
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Ihr MADONNA-Horoskop (23.5. – 29.5.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für Sie in die Sterne...   

Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Venus wirkt verunsichernd, aber Ihr Herrscher Mars verlangt Kontinuität und Vernunft. Klärende Gespräche sind am Dienstag und Mittwoch unerlässlich.
  • Gesundheit: Sie sollten sich unbedingt mehr Ruhe gönnen und sich immer wieder Zeit nehmen, um sich zu pflegen.
  • Beruf: Es kommt auf geduldiges Verhandlungsgeschick an, auch um finanzielle Probleme zu vermeiden.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Öffnen Sie Ihre streng gezogenen Grenzen und lassen Sie echte Nähe zu, dann kann sich die Liebe in trauter, romantischer Zweisamkeit perfekt entfalten.
  • Gesundheit: Bis Montag sind Sie kaum zu halten, ab Dienstag sollten Sie aber lieber den Fuß vom Gaspedal nehmen.
  • Beruf: Machen Sie nicht zu viel Druck und seien Sie verhandlungsbereit, um andere zu überzeugen!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Am Dienstag und Mittwoch kommen Sie gut an, Es wird nun aber Zeit für ein klares Ja zum Miteinander. Zusammenhalt ist wichtiger als unbedeutende Flirts.
  • Gesundheit: Sonne und Merkur in Ihrem Zeichen sind wertvolle Energiespender. Hochform am Dienstag und Mittwoch.
  • Beruf: Bei Verhandlungen und Prüfungen sind Sie am Dienstag und Mittwoch bestimmt nicht zu biegen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Wenn Sie an Familiengründung denken, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür. Singles dürfen sich auf jeden Fall endlich wieder richtig verlieben.
  • Gesundheit: Sie sind gut in Form, sollten aber trotzdem am Dienstag und Mittwoch ein bisschen vorsichtiger sein.
  • Beruf: Wichtige Vorhaben möglichst auf Donnerstag oder Freitag legen, speziell Vorstellungstermine!

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Schnurrende Kätzchen kommen jetzt sicher besser an als draufgängerische Raubkatzen. Es sollte auch nicht nach Ihrem Kopf gehen. Seien Sie anschmiegsam!
  • Gesundheit: Bleiben Sie bis Mittwoch einfach im Flow! Ab Donnerstag sollten Sie aber einen Gang zurückschalten!
  • Beruf: Dienstag und Mittwoch sind gut für Gespräche und Verhandlungen. Vorsichtiger ab Donnerstag!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Nutzen Sie Ihr Liebeshoch vor allem bis Montag und gehen Sie in die Offensive! Wer es ernst meint und sich auch gefühlvoll zeigt, hat beste Chancen.
  • Gesundheit: So viel Energie hatten Sie schon lange nicht mehr. Gute Regeneration ist aber ab Donnerstag wichtig.
  • Beruf: Vorsichtiger in finanziellen Belangen! Einigen Sie sich am Dienstag und Mittwoch kompromissbereit!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Eine pragmatische, vernünftige und verlässliche Haltung kann Krisen verhindern. Bemühen Sie sich auch, sehr einfühlsam und verständnisvoller zu sein!
  • Gesundheit: Sie haben wieder mehr Energie und sind mental stark. Tun Sie aber mehr für Gesundheit und Schönheit!
  • Beruf: Sie sollten jetzt viel genauer planen und kalkulieren und einen strikten Sparkurs fahren!

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Man kann Ihnen kaum widerstehen, vor allem am Donnerstag und Freitag, aber Sie sind wohl anderweitig beschäftigt. Nehmen Sie sich Zeit für die Liebe!
  • Gesundheit: Erholen Sie sich gut am Pfingstwochenende! Sie werden für den Rest der Woche Energiereserven brauchen.
  • Beruf: Donnerstag und Freitag sind die perfekten Tage, um Finanzielles in Ihrem Sinne zu klären.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Mit Fluchtreflexen ist jetzt kein Staat zu machen. Man sehnt sich nach Seelenwärme und verlässlicher Nähe. Lassen Sie sich endlich einmal darauf ein!
  • Gesundheit: Jetzt gilt es vor allem, die Nerven zu schonen. Am besten sollten Sie Ihre Pfingstferien verlängern.
  • Beruf: Wahrscheinlich geht Ihnen alles zu langsam. Jetzt ist es aber wichtig, Ordnung zu schaffen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Ihre dezidierten Erwartungen und Ansprüche könnten auch bewährte Beziehungen infrage stellen. Halten Sie sich lieber zurück, seien Sie selbstkritischer!
  • Gesundheit: Ihr Ehrgeiz ist jetzt kaum zu bremsen, auch auf Kosten Ihres Wohlbefindens. Lieber etwas maßvoller!
  • Beruf: Seien Sie kompromissbereit, statt Druck zu machen! Dem Teamwork und Ihren Finanzen zuliebe.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Mehr Disziplin, auch wenn Sie sich eingeengt fühlen! Seien Sie Ihrem Gegenüber ein liebevoller und zuverlässiger Rückhalt, statt wieder davonzulaufen!
  • Gesundheit: Nichts als Regeneration zu Pfingsten! Gute Form am Dienstag und Mittwoch, Vorsicht ab Donnerstag!
  • Beruf: Nutzen Sie am Dienstag und Mittwoch Ihr Verhandlungsgeschick, um sich sinnvoll zu einigen!

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Willkommen in Ihrem neuen Liebeshoch! Trotzdem ein bisschen vernünftiger und cooler bis Mittwoch! Umso leidenschaftlicher kann es ab Donnerstag werden.
  • Gesundheit: Dank Venus sind Sie sehr attraktiv und dank Mars auch physisch stark. Schonen Sie aber Ihre Nerven!
  • Beruf: Lieber alles zweimal kontrollieren, um Fehler zu vermeiden! Ab Donnerstag klingelt die Kasse.

Ihre Glückszahlen: 150, 100, 90

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