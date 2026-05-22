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Au revoir, Emily: „Emily in Paris“ endet offiziell nach Staffel 6
© GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Serien-Finale

Au revoir, Emily: „Emily in Paris“ endet offiziell nach Staffel 6

22.05.26, 10:53
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Netflix macht Schluss mit einem seiner größten Serienhits: Emily in Paris endet offiziell nach Staffel 6. Zum Abschied soll Emily noch einmal durch Europa reisen, inklusive Glamour, Liebeschaos und maximalem Pinterest-Feeling. 

Es ist offiziell Zeit, das Croissant emotional beiseitezulegen: Emily in Paris wird nach der sechsten Staffel enden. Netflix hat jetzt auf Instagram bestätigt, dass die kommende Staffel gleichzeitig auch das große Finale der Erfolgsserie sein wird. Oder anders gesagt: Emily Cooper postet bald ihr letztes Selfie mit Eiffelturm im Hintergrund.  „Nach sechs Jahren, vielen Städten und unzähligen Erinnerungen kommt nun die letzte Staffel und sie verspricht einen unvergesslichen Abschied“, schrieb Netflix zu einem emotionalen Video auf Social Media. 

Darin meldet sich auch Emily-Darstellerin Lily Collins persönlich zu Wort. Sie verrät, dass die finalen Episoden aktuell bereits gedreht werden und verspricht Fans genau das, was die Serie seit Jahren so erfolgreich macht: Drama, Romantik, Mode und natürlich jede Menge chaotische Emily-Momente. 

Von Chicago nach Paris und jetzt zum Serienfinale

Au revoir, Emily: „Emily in Paris“ endet offiziell nach Staffel 6
© CAROLINE DUBOIS/NETFLIX

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Seit dem Start im Jahr 2020 entwickelte sich „Emily in Paris“ schnell zu einem der größten Netflix-Hits überhaupt. Die Story rund um die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily aus Chicago, die plötzlich in Paris landet, wurde für viele zum ultimativen Comfort-Streaming, irgendwo zwischen Modekampagne, Liebeschaos und europäischer Fantasy-Version des Arbeitslebens. Quasi weichgespültes „Sex and the City“ mit Croissants statt Cosmos. Kein Wunder also, dass die Fanreaktionen auf das angekündigte Serienende aktuell ziemlich emotional ausfallen. In den Kommentaren unter dem Netflix-Post schreiben viele User:innen, dass sie sich ein Ende der Serie noch gar nicht vorstellen können. 

Staffel 6 soll nochmal alles liefern

Au revoir, Emily: „Emily in Paris“ endet offiziell nach Staffel 6
© GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX

Laut Lily Collins soll die finale Staffel Fans „alles geben, was sie an der Show lieben“. Klingt also ganz danach, als würde Netflix zum Abschied nochmal komplett aufdrehen. Und die Locations? Die werden natürlich wieder maximal Pinterest-core. Nachdem Staffel 5 neben Paris auch in Rom und Venedig spielte, soll Staffel 6 Berichten zufolge zusätzlich in Griechenland und Monaco gedreht werden. Emily tauscht also vermutlich erneut französisches Café-Drama gegen europäische Luxus-Vibes aus. Neben Lily Collins kehren auch bekannte Gesichter wie Ashley Park als Mindy, Philippine Leroy-Beaulieu als Sylvie und Lucas Bravo als Gabriel zurück. 

Einer der größten Netflix-Hits überhaupt

Au revoir, Emily: „Emily in Paris“ endet offiziell nach Staffel 6
© GIULIA PARMIGIANI/NETFLIX
 

Dass Netflix die Serie nach Staffel 6 beendet, kommt trotzdem überraschend. Schließlich gehört „Emily in Paris“ seit Jahren zu den erfolgreichsten Produktionen der Plattform. Allein Staffel 5 erreichte laut Netflix innerhalb von nur elf Tagen rund 26,8 Millionen Aufrufe. Hinter der Serie steckt übrigens Darren Star, der bereits mit Sex and the City bewiesen hat, dass glamouröse Großstadtprobleme offenbar ein eigenes Genre sind. 

 

Mit Staffel 6 endet also eines der größten Netflix-Phänomene der vergangenen Jahre. Und auch wenn Emilys Entscheidungen manchmal ungefähr so nachvollziehbar waren wie ein 14-Euro-Croissant in Paris, genau das hat die Serie für viele so unterhaltsam gemacht.

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