"Heißer denn je!": Heidi Klum spricht offen über die Wechseljahre

Bei den Filmfestspielen in Cannes sorgte Heidi Klum nicht nur mit glamourösen Looks für Aufsehen, sondern auch mit ungewöhnlich offenen Worten. Die Model-Ikone steckt mitten in den Wechseljahren und verriet, dass ihr diese Zeit aktuell ganz schön zu schaffen macht.

Heidi Klum zieht mit ihren gewagten Red-Carpet-Looks immer wieder alle Blicke auf sich und macht seit Jahren deutlich, dass sie sich von der Meinung anderer nicht beeinflussen lässt. In einem ehrlichen Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ spricht die Ehefrau von Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz jetzt offen über ihre Erfahrungen mit den Wechseljahren und will damit ein Thema enttabuisieren, über das viele Frauen noch immer schweigen.

Heidi leidet unter Hitzewallungen

Von den typischen Nebenwirkungen der Menopause bleibt auch Heidi Klum nicht verschont, doch die GNTM-Chefin nimmt es mit Humor.

© Getty Images

„Auf einmal war mir immer heiß. Und mir ist auch immer heiß: I'm hotter than ever gerade“, scherzte die 52-Jährige gut gelaunt. Ein krasser Kontrast zu früher, wie sie zugibt. Früher sei sie nämlich eine echte „Frostbeule“ gewesen, der ständig kalt war.

Schlaflose Nächte

Doch die Hitze ist nicht das Einzige, was sich im Leben der Model-Mama verändert hat. Auch die Nächte sind kürzer geworden. „Früher habe ich fest geschlafen. Jetzt bin ich andauernd wach“, so Klum. Spätestens um 6.00 Uhr morgens ist die Nacht für sie vorbei.

Aber anstatt sich zu beschweren, nutzt der Workaholic die unfreiwillige Frühschicht für ihr Business: Die frühen Morgenstunden gehören ab sofort ihrem E-Mail-Postfach. Eine echte Powerfrau macht eben auch aus schlaflosen Nächten noch produktive Arbeitszeit.

Schluss mit dem Tabuthema

Heidi spricht bewusst über ihre Wechseljahre und will ein Thema ins Rampenlicht stellen, das in der Gesellschaft immer noch totgeschwiegen wird. „Man redet da ja nicht wirklich drüber“, kritisiert sie. „Dabei finde ich es so wichtig, dass wir uns untereinander austauschen und solche Thematiken auch enttabuisieren.“ Ein starker Appell für mehr weibliche Solidarität und Offenheit.

Glamour-Auftritt trotz Schmerzen

© Getty Images

Dass Heidi sich von absolut gar nichts aufhalten lässt, weder von den Wechseljahren noch von körperlichen Schmerzen, bewies sie erst vor wenigen Tagen . Obwohl sie sich kurz vor den Filmfestspielen noch mit einem schmerzhaften Muskelfaserriss humpelnd im Krankenhaus gezeigt hatte, schritt sie bei der Eröffnungsgala in Cannes über den roten Teppich.

In mörderisch hohen Schuhen und einer atemberaubenden, bodenlangen Robe posierte sie strahlend für das Blitzlichtgewitter der Fotografen.

Egal ob Muskelfaserriss oder Hitzewallungen: Heidi Klum beweist einmal mehr, dass sie völlig zu Recht behaupten kann: She is hotter than ever!