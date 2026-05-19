Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 106.00 aktien up +1.15% Andritz AG 73.50 aktien down -0.27% BAWAG Group AG 147.40 aktien up +0.55% CA Immobilien Anlagen AG 25.150 aktien up +0.2% DO & CO Aktiengesellschaft 180.20 aktien down -0.44% EVN AG 28.750 aktien down -0.86% Erste Group Bank AG 96.90 aktien up +0.68% Lenzing AG 23.950 aktien up +0.21% OMV AG 63.95 aktien equal +0% Oesterreichische Post AG 31.500 aktien down -0.32% PORR AG 34.800 aktien down -0.14% Raiffeisen Bank Internat. AG 45.800 aktien up +0.44% SBO AG 34.650 aktien equal +0% STRABAG SE 86.90 aktien down -0.91% UNIQA Insurance Group AG 17.020 aktien down -0.35% VERBUND AG Kat. A 62.85 aktien up +0.56% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.80 aktien down -1.04% Wienerberger AG 22.580 aktien up +0.98% voestalpine AG 45.040 aktien up +0.22%
  1. oe24.at
  2. Business
Standard Chartered
© Getty

Aktie steigt um 2,3%

Bank streicht 7.000 Stellen - KI soll übernehmen

19.05.26, 08:35 | Aktualisiert: 19.05.26, 10:03
Teilen

Bis 2030 sollen mehr als 15 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen 

Die britische Großbank Standard Chartered will ihre Profitabilität mit einem umfassenden Stellenabbau steigern und hat dafür ein neues Renditeziel ausgegeben. Bis 2030 sollen mehr als 15 Prozent der Arbeitsplätze wegfallen, was über 7.000 Jobs entspricht. Die Eigenkapitalrendite (ROTE) solle im Gegenzug bis 2028 auf über 15 Prozent und bis 2030 auf rund 18 Prozent steigen, teilte das auf Asien und Afrika fokussierte Institut am Dienstag mit.

"Es geht hierbei nicht um reine Kostensenkungen", sagte Bankchef Bill Winters. Es gehe darum, einfache Arbeit durch Investitionen in Automatisierung und Künstliche Intelligenz (KI) zu ersetzen. Die Maßnahmen sind Teil einer neuen Strategie, mit der Winters den langjährigen Umbau der Bank abschließen und stärkeres Wachstum erzielen will. Das Londoner Institut will sich dabei auf margenstarke Geschäftsbereiche wie das Vermögensmanagement für wohlhabende Kunden konzentrieren. Die Bank hatte ihre mittelfristigen Finanzziele für 2026 bereits ein Jahr früher als geplant erreicht. Anleger reagierten positiv: Die in Hongkong notierten Aktien des Instituts legten um 2,3 Prozent zu.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen