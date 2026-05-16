"Fisher’s Velden 1967": Glamour und Sportswear erobern den Europaplatz

Velden hat einen neuen Fashion-Hotspot: Am Europaplatz eröffneten Manuela und Ernst Fischer mit „Fisher’s Velden 1967“ ihren mittlerweile dritten Store in der beliebten Wörthersee-Region.

Der neue Standort verbindet internationale Sport- und Lifestyle-Marken wie Goldbergh, New Balance, Asics und Paul & Shark mit einer eigens entwickelten Themenlinie. Ein klarer Schwerpunkt liegt auf Running- und Activewear, da dieses Thema im Umfeld des Wörthersee-Marathons und der sportaffinen Region stark an Bedeutung gewonnen hat. Die Bezeichnung „1967“ steht bewusst für das Gründungsjahr der Firma Fischer sowie für das Jahr, in dem Filmproduzent Karl Spiehs die Lisa-Film übernahm.

Shopping-Beraterinnen Liz und Anna © Josef Bodner

Inspiration aus der Filmgeschichte

Dieses Lebensgefühl aus Sommer, Glamour und Leichtigkeit der damaligen Filme bildet die Basis für das neue Store-Konzept. „Mit ‚Fisher’s Velden 1967‘ möchten wir nicht nur Mode präsentieren, sondern ein Lebensgefühl transportieren, das eng mit dem Wörthersee verbunden ist – sportlich, stilvoll und international“, erklären Manuela und Ernst Fischer im oe24-Talk.

Brigitte Glock mit Freund Georg, Manuela und Ernst Fischer, Marika Lichter © Josef Bodner

Prominente Gäste am Europaplatz

Katrin Olipitz mit ihrem Christian Kren © Josef Bodner

Zur feierlichen Eröffnung kamen zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Tourismus und Society am Europaplatz zusammen. Begrüßt wurden unter anderem Bürgermeisterin Margit Heissenberger, Tourismusdirektor Hannes Markowitz und Hoteliere Renate Wrann. Ebenso feierten Brigitte Glock sowie Musical-Star Marika Lichter den neuen Modestandort der Fashionista-Familie.