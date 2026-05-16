Letzte Probe: Cosmó ist fit für das Finale

Ab 21 Uhr geht’s für unseren Cosmó um die Wurst. Mit „Tanzschein“ will er uns im Song-Contest-Finale würdig vertreten. Schon die Generalprobe wurde in der Stadthalle gefeiert.

Um 21 Uhr steigt das Song-Contest-Finale. Unser Cosmó will uns dabei mit dem „Tanzschein“ von einem Wunder träumen lassen und den letzten Platz, auf dem ihn die Wetten ja nach wie vor führen, abwenden. Die Vorzeichen stehen gut. Bereits am Freitag sorgte er in der Stadthalle bei der wichtigen Show für die Jury-Wertung für Mega-Stimmung. Jetzt ließ er auch die Family-Show, die letzte Generalprobe vor dem Grande Finale, ausflippen.

Große Show

Seine Show, der die berühmte ESC-Postkarte aus Eisenstadt vorangestellt wird, ist mittlerweile perfekt eingeölt: Zum Auftakt liegt er zwischen den Worten „Dance away your inner animal“ am Bühnenboden, dann folgt die berühmte „Tanzschein“-Choreo, der Zwischenruf „Wien!“ und schließlich toben seine tierischen Freunde auf einem Klettergerüst rum. Gorilla, Gazelle, Löwe und Nashorn - da steppt der Bär! Länderspiel-Stimmung mit „Cosmó“-Sprechchören!

„This is how we dance together Europe - thank you!“, zeigte er sich davon gerührt. Jetzt will er diese Energie ins große Finale mitnehmen. Ab 21 Uhr steht dafür die Flaggenparade an. Gegen 23.07 Uhr steigt der alles entscheidende Auftritt.