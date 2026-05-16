Beliebte Alpenstraße so früh wie nie offen

Gute Nachrichten für Italien-Urlauber und Wochenend-Ausflügler: Eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Österreich und Italien ist heuer deutlich früher als üblich befahrbar. Die Timmelsjoch Hochalpenstraße wurde überraschend bereits Mitte Mai für den Verkehr freigegeben.

Normalerweise bleibt die beliebte Passstraße wegen Schnee und Lawinengefahr bis Ende Mai oder sogar Anfang Juni gesperrt. Doch heuer konnte die Route deutlich früher geöffnet werden. Seit 13. Mai rollen bereits wieder Autos und Motorräder über den Alpenpass.

Früheste Öffnung der Geschichte

Laut Betreibern handelt es sich um einen Rekord: Noch nie seit der Eröffnung im Jahr 1959 sei die Straße so früh freigegeben worden. Der bisherige Frühstart lag im Jahr 2007, damals öffnete die Route am 19. Mai. Im vergangenen Jahr war die Passstraße sogar erst ab 21. Mai befahrbar.

Grund für die frühe Freigabe seien außergewöhnlich günstige Bedingungen. „So wenig Schnee wie selten zuvor, anhaltend schönes Wetter und eine äußerst günstige Lawinensituation“ hätten den ungewöhnlich frühen Saisonstart möglich gemacht, erklärte Vorstand Manfred Tschopfer von der Timmelsjoch Hochalpenstraße AG.

Beliebte Alternative zum Brenner

Die auf rund 2.474 Metern Höhe gelegene Passstraße verbindet das Tiroler Ötztal mit Südtirol in Italien und gilt als wichtige Route über die Alpen. Besonders Motorradfahrer, Radurlauber und Tagesgäste nutzen die Strecke regelmäßig. Für viele Reisende ist das Timmelsjoch zudem eine Alternative zum oft stark belasteten Brennerpass, vor allem in Zeiten von Baustellen und langen Staus.

Räumarbeiten heuer deutlich schneller

Üblicherweise benötigen Einsatzkräfte mehrere Wochen, um die Hochgebirgsstraße nach dem Winter von Schnee und Geröll zu befreien. In einem durchschnittlichen Jahr dauern die Arbeiten laut Betreibern rund sechs bis acht Wochen. Heuer ging es wesentlich schneller: Wegen der geringen Schneemengen konnten die Teams die Strecke bereits nach rund drei Wochen räumen.

Die mautpflichtige Straße ist täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. In der Nacht bleibt die Route weiterhin gesperrt.