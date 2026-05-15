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© APA/MAX SLOVENCIK

Wetter-Prognose

Kalt und regnerisch: ESC-Finale fällt ins Wasser

15.05.26, 11:22
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Trübe Wetteraussichten auch zum ESC-Finaltag: Laut Prognose der Geosphere Austria wird der Samstag in der Bundeshauptstadt durchwegs trüb und windig mit Spitzen bis 50 km/h. 

 Exakte Regenmengen seien punktuell schwer vorherzusagen, hieß es aus der Synoptikabteilung.

Sicher ist demnach allerdings, dass es immer wieder Niederschlag geben wird. Die Temperaturen bleiben äußerst gedämpft, nur knapp im zweistelligen Bereich mit Höchstwerten bis 13 Grad. Public-Viewing-Begeisterte am Rathausplatz erwartet somit eine witterungsmäßige Challenge.

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