SO kommen Autofahrer auf der A21 bestens durch den Knoten Vösendorf und die Anschlussstelle Brunn

Achtung, Staugefahr! Auf der A21 zwischen Knoten Vösendorf und Anschlussstelle Brunn geht es jetzt richtig los – und das bis Oktober!

Die Asfinag startet die Hauptbauphase – und die hat es in sich: Auf BEIDEN Richtungsfahrbahnen wird gleichzeitig saniert. Nur noch zwei Spuren pro Fahrtrichtung bleiben offen. Die linke Spur wird sogar auf die Gegenfahrbahn verlegt – als sogenannte Trogspur. Klingt kompliziert, wird es auch!

Tempo 60 – sonst droht Strafe!

Im gesamten Baustellenbereich gilt: nur noch 60 km/h! Wer das ignoriert, riskiert ein saftiges Strafmandat. Also Fuß vom Gas!

Auf- und Abfahrten gesperrt – mitten in der Nacht

Besonders fies: Die Rampen bleiben zwar grundsätzlich offen, können aber nachts und an Wochenenden kurzfristig gesperrt werden. Wann genau? Das gibt die Asfinag erst "zeitgerecht" bekannt. Für Pendler bedeutet das: immer aktuell informiert bleiben!

7,1 Millionen Euro – für 2,5 Kilometer

Der alte Asphalt wird bis zu 20 cm tief abgetragen und komplett erneuert. Das kostet satte 7,1 Millionen Euro. Dafür soll die Strecke dann auch sicherer und langlebiger werden.Fazit: Wer zwischen Vösendorf und Brunn unterwegs ist, sollte bis Ende Oktober Nerven wie Drahtseile mitbringen – oder gleich die Ausweichroute planen!