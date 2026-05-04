Frontalcrash forderte vier Schwerverletzte

Wie es zu dem furchtbaren Unfall kam ist bisher noch unklar.

Sbg. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonntagabend auf der B164 bei Maria Alm. Dort crashten zwei Autos, ein BMW und ein weißer Kleinwagen, aus noch unbekannter Ursache frontal zusammen. Vier Menschen mussten nach dem Zusammenprall ins Spital.

Den Pkw, welcher von Maria Alm Richtung Hinterthal fuhr, lenkte ein 21-jähriger Pinzgauer. Er und seine Mitfahrer im Alter von 21 und 24 Jahren erlitten beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Auch die Lenkerin des zweiten Fahrzeuges, eine 29-jährige Steirerin wurde schwer verletzt.

© ORF/Arnold Klement

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Alle Beteiligen mussten nach einer medizinischer Erstversorgung ins Spital gebracht werden. Im Bereich der Unfallstelle kam es während der Aufräumarbeiten zu einer Totalsperre. Zur Feststellung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Vor ein paar Wochen kam auf der gleichen Straße ein 23-Jähriger ums Leben.