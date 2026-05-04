Eigene Grätzl-Polizei für ESC-Fans in Wiener Innenstadt

WienTourismus und die Wiener Polizei verstärken ihre Zusammenarbeit rund um den Eurovision Song Contest - unter anderem mit Welcome Desks und Tourist-Infos.

In der Woche des Song Contests ist die "Grätzlpolizei" der Wiener Innenstadt in der Touristinfo am Albertinaplatz im Einsatz. Die Beamten sollen dort dem ESC-Publikum, aber auch den Bewohnern der Stadt für Sicherheitsfragen zur Verfügung stehen, wie WienTourismus am heutigen Montag offziell verkündete. Außerdem gibt es sechs Welcome Desks an zentralen Standorten in der Stadt für die Betreuung der Eurovision-Fans. Rund 30 Mitarbeitende und Volunteers sind bei den Welcome Desks täglich im Einsatz.

Die Grätzlpolizei (hier mit Innenminister Gerhard Karner) ist nicht nur für die Sicherheit im innerstädtischen Handel zuständig, sondern steht auch ESC-Gästen mit Rat und Tat zur Seite. © BMI/Jürgen Makowecz

Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft "GEMEINSAM.SICHER mit unserer Polizei", die bereits viele Jahre lang besteht, ist von 11. bis 16. Mai täglich von 10 bis 13 Uhr ein Infostand der Wiener Polizei in der Tourist-Info am Albertinaplatz eingerichtet. Dort stehen Grätzelpolizisten Gästen wie Bewohnern persönlich für sicherheitsrelevante Anliegen zur Verfügung.

Norbert Kettner, ESC-Koordinator der Stadt Wien und Geschäftsführer des WienTourismus. © WienTourismus / Peter Rigaud | Norbert Kettner, Geschäftsführer Wien Tourismus

"Gerade bei einer internationalen Großveranstaltung wie dem Eurovision Song Contest sind persönliche Ansprechpartnerinnen und -partner vor Ort wichtig - für Wienerinnen und Wiener ebenso wie für alle angereisten Eurovision-Fans", betonte Norbert Kettner, ESC-Koordinator der Stadt Wien und Geschäftsführer des WienTourismus. Mit den Welcome Desks wolle man "den Jubiläums-ESC für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis machen".