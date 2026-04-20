Liverpool vor zwei wichtigen Vertrags-Verlängerungen?

Eine weiterhin krisengebeutelte Saison für den Liverpool FC scheint sich langsam in positive Bahnen zu lenken. Nach einem 2:1-Derbysieg gegen Everton rücken nun zwei Vertragsverlängerungen von wichtigen Stammspielern näher.

Die Leistung von den Reds beim allerersten Derby in Evertons neuem Hill Dickenson Stadium war nicht immer glorreich, doch ein Kopfball von Kapitän Virgil van Dijk in der 100. Minute brachte den späten Sieg.

Aufgrund der Niederlage von Chelsea gegen Manchester United (0:1) beträgt der Vorsprung von Arne Slots Team auf Rang sechs bereits sieben Punkte - damit sind sie auf Champions-League-Kurs. Und noch mehr gute Nachrichten dringen nach außen.

Szoboszlai: "Liebe es hier zu sein"

Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai, zweifelsohne der beste LFC-Spieler in dieser Saison, meinte: "Natürlich sehe ich mich hier langfristig. Ich liebe es, hier zu sein. Ich liebe die Fans und ich bin wirklich gerne hier. Meine Familie ist glücklich. Ich bin komplett entspannt.".

Eine vorzeitige Verlängerung seines 2028 endenden Vertrags liege aber "nicht mehr wirklich in meiner Hand". Der Verein zieht aktuell wohl die Verhandlungen mit einem anderen Ex-Bullen vor: Ibrahima Konate. Der Vertrag des französischen Nationalspielers endet nämlich schon im Sommer. Lange wurde ein Wechsel zu Real Madrid spekuliert, schwache Leistungen in dieser Saison dürften aber nicht geholfen haben.

Konate: "Was ich mir gewünscht habe"

"Wir führen schon seit Langem Gespräche mit dem Verein und stehen kurz vor einer Einigung", meinte der 26-Jährige nach dem Spieltag. "Ich glaube, das haben sich alle seit langem gewünscht, aber wir sind auf einem guten Weg. Es besteht definitiv eine große Chance, dass ich nächste Saison hier bin. Das ist es, was ich mir immer gewünscht habe", so Konate.

Mit 48 Spielen (Szoboszlai) und 46 (Konate) absolvierten die beiden die zweit- und drittmeisten Minuten für die Reds hinter dem 34-jährigen Dauerbrenner van Dijk.