2:1 – City schlägt Arsenal! Haaland macht Premier League zum Krimi

In einem hochdramatischen Gipfeltreffen feiert Manchester City einen 2:1-Heimsieg gegen den FC Arsenal. Während Erling Haaland eiskalt zustach, verzweifelten die Gunners an den eigenen Nerven und dem Aluminium.

Im ultimativen Showdown um die englische Meisterschaft setzten sich die Skyblues am Sonntagabend mit 2:1 gegen den Tabellenführer FC Arsenal durch. Damit schmilzt der Vorsprung der Gunners auf nur noch drei Punkte zusammen – wobei City sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. In einer Partie auf absolutem Weltklasse-Niveau war es einmal mehr Erling Haaland (65.), der mit seinem einzigen gefährlichen Abschluss den entscheidenden Treffer markierte.

Cherki-Show und Havertz-Geschenk

Das Spiel im Etihad Stadium nahm von Beginn an Fahrt auf. Nach einer sehenswerten Einzelleistung brachte Rayan Cherki (16.) die Gastgeber in Führung. Doch die Freude währte nur kurz: Nur 108 Sekunden später leistete sich City-Keeper Donnarumma einen folgenschweren Aussetzer, als er beim Klärungsversuch Kai Havertz anschoss, von dessen Körper der Ball zum 1:1 ins Netz prallte (18.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams gleich zweimal am Aluminium scheiterten – unter anderem Eze (61.) für Arsenal und Haaland (48.) für City.

Hitzige Schlussphase und vergebene Last-Minute-Chance

In der Schlussphase wurde es emotional: Nach einer Rudelbildung und einem angedeuteten Kopfstoß von Gabriel gegen Haaland sahen beide Streithähne Gelb (83.) – der Arsenal-Verteidiger kam dabei mit einer dunklen Verwarnung davon. Auch City-Coach Pep Guardiola wurde verwarnt (86.), nachdem er lautstark Rot gefordert hatte. Die Gunners warfen in der siebenminütigen Nachspielzeit alles nach vorne, doch Kai Havertz vergab die Riesenchance zum Ausgleich, als er eine Trossard-Flanke in der 95. Minute völlig freistehend über die Latte köpfte. City rettete den Sieg über die Zeit und sorgt damit für ein historisches Finale im englischen Titelrennen.