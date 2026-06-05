TV
Radio
E-Paper
Sport

Nach Panne

Eine Woche vor Start: FIFA nimmt Fans Tickets weg

DOHA, QATAR - DECEMBER 03: Supporters of United States looks dejected after the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Netherlands and USA at Khalifa International Stadium on December 3, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images)
© DeFodi Images via Getty Images
Bei der Ticket-Vergabe der FIFA für die Weltmeisterschaft gibt es sechs Tage vor dem Start erneut Aufregung.
OE24 auf Google bevorzugen

Nächsten Donnerstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) wird die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit dem Spiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika offiziell eröffnet. Doch kurz davor herrscht wieder einmal Aufregung um die Tickets.

Auch interessant

WM-Knall: FIFA ändert jetzt sogar die Nationalhymne

Pariasek: "Da kannst niemanden nach der Relativitätstheorie fragen"

Verbot für Vuvuzelas und Pfeifen bei WM

Was als eine der größten Endrunden aller Zeiten angepriesen wurde, wird immer mehr zum Mega-Desaster. Abgesehen von den politischen Spannungen und den verschärften Einreisebestimmungen sorgen viele Aktionen der Verantwortlichen für Unmut bei den Fans.

Fehler auf FIFA-Website

Nun kam es zum nächsten Eklat. Wegen eines Fehlers auf der FIFA-Website haben Dutzende Fans kostenlose Tickets für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erhalten. Der Weltverband hat die Käufer inzwischen aber aufgefordert, den korrekten Betrag für die Karten zu bezahlen. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte die FIFA knapp eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel. Der Verband bedauerte den Fehler sowie etwaige dadurch entstandene Unannehmlichkeiten.

Etwa 60 Fans hätten am Mittwoch "eine Mitteilung zu Tickets erhalten, die aufgrund eines früheren Zahlungsproblems während des Bestellvorgangs kostenlos zugeteilt worden waren", erklärte die FIFA. "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die betroffenen Fans wurden aufgefordert, die Zahlung des korrekten Betrags vorzunehmen." "Sky News" hatte zuvor von der Ticket-Panne berichtet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Diesen 150-Millionen-Star will Real-Boss Perez

"Du fehlst": Manninger-Frau rührt mit Geburtstags-Posting zu Tränen

Herzog & Friedl glauben an Rangnick-Abschied

ÖFB-Knall: Rangnick-Entscheidung noch vor WM-Auftakt

Benfica bestätigt: Mourinho-Preis steigt weiter

Blitz-Abgang: FC Bayern winken Millionen

Eine Woche vor Start: FIFA nimmt Fans Tickets weg

Sechs-Stunden-Treffen: Glasner-Poker wird ernst

Barca-Jungstar Lamine Yamal wird zum besten Spieler der Saison gekürt

150 Millionen Euro: Real-Boss kündigt Mega-Transfer an