Eine Woche vor Start: FIFA nimmt Fans Tickets weg

Bei der Ticket-Vergabe der FIFA für die Weltmeisterschaft gibt es sechs Tage vor dem Start erneut Aufregung.

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Nächsten Donnerstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) wird die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada mit dem Spiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika offiziell eröffnet. Doch kurz davor herrscht wieder einmal Aufregung um die Tickets.

Was als eine der größten Endrunden aller Zeiten angepriesen wurde, wird immer mehr zum Mega-Desaster. Abgesehen von den politischen Spannungen und den verschärften Einreisebestimmungen sorgen viele Aktionen der Verantwortlichen für Unmut bei den Fans.

Fehler auf FIFA-Website

Nun kam es zum nächsten Eklat. Wegen eines Fehlers auf der FIFA-Website haben Dutzende Fans kostenlose Tickets für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko erhalten. Der Weltverband hat die Käufer inzwischen aber aufgefordert, den korrekten Betrag für die Karten zu bezahlen. Einen entsprechenden Medienbericht bestätigte die FIFA knapp eine Woche vor dem WM-Eröffnungsspiel. Der Verband bedauerte den Fehler sowie etwaige dadurch entstandene Unannehmlichkeiten.

Etwa 60 Fans hätten am Mittwoch "eine Mitteilung zu Tickets erhalten, die aufgrund eines früheren Zahlungsproblems während des Bestellvorgangs kostenlos zugeteilt worden waren", erklärte die FIFA. "Die von diesen Fans angeforderten Tickets bleiben reserviert, und die betroffenen Fans wurden aufgefordert, die Zahlung des korrekten Betrags vorzunehmen." "Sky News" hatte zuvor von der Ticket-Panne berichtet.