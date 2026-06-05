Die Rolling Stones rocken jetzt auch die Fußball-WM

Jumpin Jack Cash! Die Rolling Stones gehen eine Millionen-Deal mit der FIFA ein und liefern ihr neues Album "Foreign Tongues" jetzt auch in drei speziellen WM Editionen!

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Ihr letztes Album "Hackney Diamonds" lieferten die Rolling Stones auch in Zusammenarbeit mit der Baseball-Vereinigung MLB. Mit gleich 30 verschiedenen Covers! Für jeden Verein ein eigenes. Jetzt geht Fußball-Fan Mick Jagger, der ja gerade erst beim Champions League Finale in Budapest an der Seite von David Beckham mitfieberte, eine lukrative Kooperation mit der FIFA ein. Und das nicht nur mit dem aktuellen Hit "In The Stars" der in einem brandneuen Remix neben Shakira & Burna Boy („Dai Dai“) oder Jelly Roll and Carín León („Lighter“) am offiziellen WM-Album ertönt, sondern mit Spezial-Auflagen des neuen Albums "Foreign Tongues"

Mick Jagger & David Beckham beim Champions League Finale. © Facebook

Stones liefern neues Album in 3 Spezial Auflagen zur WM

"Die Zusammenführung zweier der ikonischsten Kräfte im Fußball und in der Musik in einer Feier von Kultur, Kreativität und globaler Fangemeinde" wird die Partnerschaft zwischen Sport und Musik von der FIFA beworben. Dafür gibt es gleich drei limitierte Vinyl-Auflagen von "Foreign Tongues": die "Host Nation Edition", Die "Winners’ Circle Edition" mit schwarz-goldenem Cover und die "FIFA World Cup 2026 Edition". 51 Dollar kosten die 14 Song starken Doppel-Alben.

Rolling Stones bringen "Foreign Tongues" zur WM auch in der "Winners’ Circle Edition" © therollingstonesshop.com

Stones & FIFA gehen Partnerschaft ein. Für Musik & Merchandising. © therollingstonesshop.com

Dazu stellen Vermarktungs-Weltmeister Jagger und die im Puncto Geldmache auch nicht gerade unkreative FIFA auch eine "Reihe von Bekleidungs- und Kopfbedeckungsartikeln" in Aussicht. "Wir freuen uns, The Rolling Stones in diesem einzigartigen globalen Moment willkommen zu heißen und die Energie, Emotion und unverwechselbare Identität einer der ikonischsten Bands der Musikgeschichte zum Turniererlebnis hinzuzufügen. Diese Zusammenarbeit feiert die kraftvolle Verbindung zwischen Fußball und Musik und die unvergesslichen Erlebnisse, die sie für Fans auf der ganzen Welt schaffen," jubelt FIFAs Chief Business Officer, Romy Gai über weitere Millionen-Einnahmen. Auch Jagger kann sein 500-Millionen-Dollar Vermögen dank der FIFA jetzt noch weiter auffetten.