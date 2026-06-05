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PRODUKTWARNUNG

Arsen-Alarm: OBI ruft Pfanne zurück

© APA/JAKOB LANGWIESER
Wer diesen Artikel zu Hause hat, sollte ihn nicht mehr verwenden. Nach Stichproben wurden darin gesundheitlich bedenkliche Stoffe entdeckt
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Der Baumarkt OBI hat eine Produktwarnung veröffentlicht und ruft eine Gusseisenpfanne zurück. Betroffen ist die „Napoleon Gusseisenpfanne (Oval mit Griff und Servierplatte)“ mit der Artikelnummer 7492234. Der Rückruf gilt für sämtliche Chargen.

Arsen in Pfanne entdeckt

Bei Stichproben wurden laut Unternehmen Mengen von Arsen festgestellt. Der Stoff gilt als hochgiftig und steht im Verdacht, bei langfristiger Aufnahme gesundheitliche Schäden zu verursachen. Darüber hinaus wurden auch erhöhte Werte von Eisen und Mangan gemessen.

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Verkauf sofort gestoppt

OBI reagierte umgehend und nahm das Produkt aus dem Verkauf. Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, die Pfanne nicht mehr zu verwenden.

Geld zurück – auch ohne Rechnung

Die betroffene Pfanne kann in jeder OBI-Filiale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird laut Unternehmen vollständig erstattet. Ein Kaufbeleg ist dafür nicht erforderlich.

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