Sommerhitze als Haustier-Falle

Die steigenden Temperaturen sorgen in Wien derzeit für deutlich mehr Fundtiere – von Schildkröten über Ziervögel bis hin zu verletzten Katzen nach Balkonstürzen.

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Beim Wiener Fundtierservice ist die Zahl der Einsätze in den letzten Monaten rasant angestiegen. Zwischen April und Ende Mai wurden 14 Schildkröten und 46 Ziervögel eingefangen und versorgt. Die Tiere entkommen dabei aus ihren Gehegen und werden anschließend von Tierrettern aufgegriffen.

"Gerade im Frühjahr stellen wir regelmäßig einen Anstieg an gefundenen Ziervögeln und Schildkröten fest. Die Vermutung liegt nahe, dass die Schildkröten nach dem Winterschlaf wieder aktiver sind und nach draußen gesetzt werden und dann aus ihren Gehegen entkommen", erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts. "Ziervögel entfliegen in den meisten Fällen aus geöffneten Fenstern, wenn bei wärmeren Temperaturen wieder mehr gelüftet wird."

Katzen besonders sturzgefährdet

Besonders betroffen sind Katzen: Gekippte Fenster und ungesicherte Balkone werden schnell zur tödlichen Falle. Seit Jahresbeginn mussten bereits sieben Katzen nach Stürzen tierärztlich behandelt werden, vier davon allein im letzten Monat. Die Behörden warnen Besitzer und verweisen auf die gesetzliche Sicherungspflicht. "Stürzt eine Katze aus dem ungesicherten Fenster, wird der Tierhalter angezeigt", so Jily.

Über die Fundtier-Hotline 01 4000 8060 können Tiere rund um die Uhr gemeldet und vom TierQuarTier abgeholt werden. Dort bleiben sie 30 Tage, bevor sie – falls sich niemand meldet – weitervermittelt werden.