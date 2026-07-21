Ferien voller Spaß mit der Wiener VHS

Kreativ sein, Neues lernen oder sich richtig auspowern: Die Wiener Volkshochschulen bieten in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche – von Musical und Fotografie über Parkour-Training bis zu Sprachkursen.

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Was tun in den Sommerferien? Auf diese Frage hat die VHS mehr als nur eine Antwort. Denn mit den Wiener Volkshochschulen wird’s garantiert nicht langweilig im Sommer. Die eigene Kreativität ausleben, sich austoben können, Sprachen lernen und dabei Zeit mit Gleichaltrigen verbringen und neue Freunde kennenlernen – das bunte Kursangebot hält für jeden etwas bereit und kommt mit Spaßgarantie!

Kreativität ausleben

Kreatives Malstudio (versch. Altersgruppen)

Hier finden Kinder einen ein Raum, in dem Fantasie und künstlerischer Ausdruck im Mittelpunkt stehen. Gemeinsam wird eine vielfältige Welt aus Farben und Materialien entdeckt. Durch den Einsatz hochwertiger Acrylfarben entstehen individuelle Kunstwerke, die die kreative Entwicklung der Kinder nachhaltig fördern

Wann: 03.08.2026–12.08.2026

3-6 Jahre: 15:00– 16:30 Uhr

7-10 Jahre: 17:00–18:30 Uhr

Wo: VHS am Sophienpark, Neubaugürtel, 1070

Musicalwerkstatt: K-Pop Demon Hunters (8-16 Jahre)

Rollenverteilung, Staging, Liedinterpretation, Choreographie – das alles fließt in das Musical mit ein und fügt sich über Schauspielszenen zusammen.

Mit Kleidungsstücken und Requisiten werden ein einfaches Bühnenbild und Kostüme zusammengestellt. Am Freitag um 11:00 Uhr wird die erarbeitete Show Freund*innen und Familie beim Studioshowing präsentiert.

Wann: 17.08.2026– 21.08.2026, 09:00–12:00 Uhr

Wo: VHS Seestadt, Janis-Joplin-Promenade 18, 1220 Wien

Sommer-Fotoakademie für Kinder (8-14 Jahre)

In diesem Kurs begeben sich die Teilnehmer*innen auf eine Reise in die Welt der Fotografie: Sie erfahren, wie die eigene Digitalkamera (bzw. die Smartphone-Kamera) funktioniert und wie man mit ganz einfachen Tricks geniale Fotos machen kann. Gemeinsam werden die Kamera und ihre Funktionen erkundet und etwa Blende, ISO und vieles mehr erklärt.

Bei einem Foto-Ausflug wird das Gelernte in die Praxis umgesetzt.

Wann: 17.08.2026–19.08.2026, 09:00–13:00 Uhr

Wo: Gastgarten "Gergely´s", Schlossgasse 21 / Zugang Hofgasse, 1050 Wien

Kosten: € 90,–

Bewegung und Spaß

Ballett für Kinder (6-8 Jahre)

In diesem Kurs wird der natürlichen Bewegungsfreude viel Raum gegeben und gleichzeitig lernst du die ersten Elemente des Balletts kennen. Es wird alles rund um Haltung, Beinpositionen und einfache Schrittfolgen geübt, Koordination und Körperbeherrschung geübt und dabei kommt der Spaß am gemeinsamen Bewegen zur Musik nicht zu kurz.

Wann: Do, 06.08.2026–27.08.2026, 17:00–18:00 Uhr

Wo: VHS Penzing, Hütteldorfer Straße 112, 1140 Wien

Sommer Zirkus (3-6 Jahre)

In diesem Sommerkurs können Kinder die aufregende Welt des Zirkus entdecken. Durch spielerische Übungen und kreative Aktivitäten fördern wir die motorischen Fähigkeiten, das Gleichgewicht und die Koordination der Kinder.

Wann: 10.08.2026–14.08.2026, 09:00– 12:00 Uhr

Wo: VHS Seestadt, Janis-Joplin-Promenade 18, 1220 Wien

Parkour-Training für Kinder (ab 7 Jahren)

Springen, Laufen, Klettern und Akrobatik, all das braucht man, um Hindernisse, möglichst geschickt zu überwinden. Im Kurs werden die Basics der Kunst der effizienten Fortbewegung für den Großstadtdschungel erlernt.

Nach einem spielerischen Aufwärmen werden Geschicklichkeit und Geschwindigkeit geübt. Sprünge, Rollen, Stützen und weitere akrobatische Elemente helfen dem Kind, den Hindernisparkour auf seinem selbstgewählten Weg zu überwinden.

Wann: 11.08.2026–13.08.2026, 12:15–13:15 Uhr

Wo: Vorplatz VHS Rudolfsheim-Fünfhaus, Schwendergasse 41, 1150 Wien

Sprachen lernen

Die Wiener Volkshochschulen bieten diesen Sommer auch verschiedene Sprachkurse für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen: Englisch, Italienisch, Chinesisch, Deutsch, Griechisch, Spanisch oder Französisch werden kindgerecht und mit viel Spaß unterrichtet.

Viele weitere Kurse und Infos gibt es unter www.vhs.at