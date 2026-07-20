Film Festival zeigt Coldplay, Winehouse und Aguilera

Der Wiener Rathausplatz verwandelt sich auch diese Woche wieder in ein riesiges Open-Air-Wohnzimmer für Musikfans: Beim Film Festival stehen gleich mehrere internationale Superstars auf dem Programm.

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Das 36. Film Festival lockt noch bis 6. September mit kostenlosen Konzertfilmen, Opern-Highlights und großen Musikmomenten unter freiem Himmel in die Wiener Innenstadt. Auch in dieser Woche dürfen sich Besucher auf drei echte Publikumsmagnete freuen.

Emotional wird es mit Amy Winehouse am Donnerstag: Die viel zu früh verstorbene Sängerin ist mit ihrem Konzertfilm "I Told You I Was Trouble" zu erleben. Auf der Großleinwand gibt es ihre größten Hits aus "Back To Black" und "Frank" – von "Rehab" bis "You Know I’m No Good". Ebenfalls für Star-Power sorgt die spektakuläre "Yellow Coins Gala" am Freitag. Neben internationalen Größen wie G-Dragon, Stray Kids oder A$AP Rocky steht dabei auch Pop-Ikone Christina Aguilera im Rampenlicht.

Einer der Höhepunkte der Woche wartet zudem am Samstag mit Coldplay. Die Kult-Band zeigt ihre Show "Live In São Paulo", aufgenommen vor zehntausenden Fans. Mit imposanten Lichtinstallationen, Pyrotechnik und Welthits wie "Yellow", "Paradise", "Fix You" und "Viva La Vida" zieht die Produktion die Zuschauer mitten ins Stadionerlebnis. Neben den Pop-Schwerpunkten sorgen in den nächsten Tagen außerdem Opern- und Klassikproduktionen wie "Maria Stuarda", ein Konzert von Anna Lapwood oder Smetanas "Die verkaufte Braut" für musikalische Vielfalt auf der großen Leinwand.