Wiener Linien starten dritten U-Bahn-Rave

Die WL x-Eventreihe bringt urbane Kultur an ungewöhnliche Orte und schafft Erlebnisse, die es so im regulären Öffi-Alltag nicht gibt. Denn die Wiener Linien sind weit mehr als nur die Fahrt von A nach B.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In der Nacht von Donnerstag, 6. August, auf Freitag, heißt es in der U-Bahn-Station Volkstheater wieder: Bitte tanzen! Von 1 bis 4 Uhr verwandeln die Wiener Linien die Station während der betriebsfreien Zeit bereits zum dritten Mal in eine außergewöhnliche Tanzfläche.

Für die Beats im Untergrund ist heuer das Kollektiv Verum Gaudium verantwortlich, das mit Tech Trance und Hard Techno dem Publikum einheizen wird. Ein Awareness-Team vor Ort wird für eine respektvolle Veranstaltungsumgebung sorgen.

Da in den vergangenen Jahren die Tickets für den Rave sehr schnell ausverkauft waren, bieten die Wiener Linien heuer wieder zwei Ticketslots an: Über Ö-Ticket startet der Verkauf für das erste Kontingent am 28. Juli um 10 Uhr. Die zweite Ticketwelle startet am 30. Juli um 19 Uhr.

Alle Infos im Überblick

Datum: In der Nacht von Donnerstag, 6. August, auf Freitag

Zeit: 1 bis 4 Uhr

Ort: U-Bahn-Station Volkstheater

Eintritt: 20 Euro

Tickets: Kauf via Ö-Ticket am 28. Juli ab 10 Uhr und am 30. Juli ab 19 Uhr