Meinl-Reisinger, Stocker, Babler
Regierung bringt nächste Woche Saisonierkontingent in Begutachtung

03.10.25, 22:31
Kontingent auf 5.500 Plätze erhöht - 2.500 Zusatzplätze für Westbalkan - Fonds mit 6,5 Mio. Euro dotiert

Die Bundesregierung will die Saisonierkontingente anheben und gleichzeitig einen Fonds für Tourismusbeschäftigte einrichten. Eine entsprechende Verordnung soll kommende Woche in Begutachtung gehen. Der Ministerrat hatte den Beschluss bereits im April 2025 gefasst.

Geplant ist, die jährlichen Kontingente auf 5.500 Saisonarbeitsplätze zu erhöhen. Für Arbeitskräfte aus den EU-Beitrittsländern des Westbalkans soll zusätzlich ein Kontingent von 2.500 Plätzen geschaffen werden. Zur Abdeckung von Spitzenzeiten bleibt ein temporärer Überziehungsrahmen von bis zu 50 Prozent möglich, solange die Grenze im Jahresdurchschnitt nicht überschritten wird.

Zehetner: Planungssicherheit für Betriebe

"Damit stellen wir sicher, dass die Betriebe rechtzeitig Planungssicherheit für die Wintersaison haben und der Tourismusstandort Österreich gestärkt wird", sagte Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner am Freitagabend laut Mitteilung.

Darüber hinaus soll ein Fonds für Tourismusbeschäftigte eingeführt werden, der jährlich mit 6,5 Mio. Euro aus Budgetmitteln dotiert ist. Damit sollen die Beschäftigungsverhältnisse im Tourismus stabilisiert und die Absicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbessert werden.

