Messer-Attacke am Hauptbahnhof war Streit mit Mutter!

Montag um 14.30 Uhr ging es am Hauptbahnhof rund. Ein mit einem Messer bewaffneter 27-jähriger Deutscher ging auf seine eigene Mutter los und verletzte sich und die Frau. Wenige Minuten später konnte der Angreifer überwältigt werden.

Wien. Viel konnte die Polizei anfangs über den Großeinsatz nicht bekannt geben. Nur so viel sickerte zunächst durch: Zwei Personen - die sich kannten - hatten im Eingangsbereich wild zu streiten begonnen, als einer der beiden ein Messer zückte und auf die andere einstach. Wie schwer die Frau verletzt wurde, ist noch unklar. oe24-Infos zufolge sollen beide - Messerstecher als auch das Opfer - nicht allzu heftige Schnitte erlitten haben.

Wie sich dann herausstellte, handelte es sich bei dem Messer-Mann um einen Deutschen, der seine 52-jährige Mutter und laut Zeugen sich selbst mit einem Messer verletzt haben soll. Im Zuge der Amtshandlung äußerte die Mutter Suizidgedanken. Beide wurden wegen des Verdachts auf psychische Erkrankungen nach den Bestimmungen des Unterbringungsgesetzes in Krankenhäuser gebracht.

Gefahr für andere im Reise- und Einkaufstrubel bestand bzw. besteht keine, da der Angreifer zuerst von den Securitys und dann von der Polizei überwältigt werden konnte.