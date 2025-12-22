Streit um Kindergeburtstag eskalierte: Trio verletzte 7 Polizisten

Zwei Schwestern und ein Mann attackierten mehrere Polizisten. Einem Uniformierten wurde sogar ins Bein gebissen.

Wien. Ein Streit zwischen zwei Schwestern rund um einen Kindergeburtstag ist Sonntagabend im Einkaufszentrum Millennium City in Wien-Brigittenau dermaßen eskaliert, dass am Ende sieben Polizisten verletzt waren.

Begonnen hatte die Auseinandersetzung zwischen zwei Schwestern (39 und 46). Dann mischte sich auch noch der stark betrunkene Ehemann der Jüngeren (44) ein. Als Polizisten die Lage beruhigen wollten, gingen dann alle drei auf die Beamten los. Die Polizei alarmiert hatte ein Security, der zuvor schon von einem der Drei geschlagen wurde.

Nachdem die 39-Jährige - bei allen drei handelte es sich um Litauer - einem Beamten ins Gesicht schlug, wurde sie festgenommen. Der aggressive 44-Jährige versuchte dann noch, Partei für seine Ehefrau zu ergreifen, und wurde aufgrund seines Verhaltens ebenfalls festgenommen. Als dann auch plötzlich die 46-jährige Schwester die Polizisten attackierte und einem ins Bein biss, wurde auch sie dingfest gemacht.

Am Ende des Einsatzes waren sieben Polizisten verletzt, konnten aber den Dienst fortsetzen. Alle drei Festgenommenen befanden sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Weitere Ermittlungen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt dauern an.