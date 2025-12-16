Alles zu oe24VIP
Unfall Bahn Auto Niederwaldkirchen
© TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER

Ein Verletzter

Crash am Bahnübergang: Angeheiterter Pkw-Lenker übersah Zug

16.12.25, 08:46
Der Zugführer hupte noch, um den Autolenker zu warnen. 

An einem unbeschrankten Bahnübergang in Niederwaldkirchen, Bezirk Rohrbach, kam es am Montagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Crash zwischen einem Zug und einem Auto.

Unfall Bahn Auto Niederwaldkirchen
© TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER

Der 67-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Rohrbach näherte sich dem Bahnübergang und dürfte die herannahende Garnitur übersehen haben. Obwohl der Zugführer noch hupte und der Autolenker gleich danach eine Vollbremsung machte, kam es zu einem Zusammenprall. 

Unfall Bahn Auto Niederwaldkirchen
© TEAM FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER

Alkotest schlug an

Der Pkw-Lenker wurde zum Glück nur leicht verletzt, der 42-jährige Lokführer aus Linz sowie die drei Fahrgäste im Zug kamen unverletzt davon. Ein durchgeführter Alko-Test ergab beim Autofahrer 0,58 Promille. Der Kreuzungsbereich war für rund eine Stunde gesperrt.

