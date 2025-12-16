NÖ beschließt Förderung von 1.946 Wohneinheiten

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung wurden im Rahmen der Wohnungssanierung 896 Wohneinheiten und 2 Ordinationen im großvolumigen Bereich bewilligt.

Es wurden nicht rückzahlbare Zuschüsse in Höhe von insgesamt 12,7 Millionen Euro pro Jahr über einen Zeitraum von 10, 15 oder 20 Jahren bewilligt. Dies ergibt eine Gesamtfördersumme von 247,8 Millionen Euro. Weiter wurden als Zweckzuschüsse des Bundes für die Wohnbauförderung nicht rückzahlbare Zuschüsse über 7 Millionen Euro bewilligt.

© Apa

633 Wohneinheiten wurden mit 1,33 Millionen Euro saniert

Für 417 Wohneinheiten im Eigenheimbereich wurden Darlehen in Höhe von 15,54 Millionen Euro bewilligt. Für die Sanierung von 633 Wohneinheiten wurden nicht rückzahlbare Annuitätenzuschüsse in Höhe von 1,33 Millionen Euro jährlich auf die Dauer von zehn Jahren und nicht rückzahlbare Einmalzuschüsse in Höhe von ca. 18.800 Euro genehmigt.

„Das eigene Zuhause ist für die Menschen ein zentraler Lebensort. In diesem Bewusstsein stärken wir mit der Wohnbauförderung gezielt die Rahmenbedingungen für leistbares Wohnen. Mit den heute genehmigten 1.946 Wohneinheiten und einem Fördervolumen von insgesamt 272 Millionen Euro senden wir zugleich ein weiteres Signal an die Bauwirtschaft und ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“, so Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP).