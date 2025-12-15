Alles zu oe24VIP
Fahrplanumstellungen in Ostregion: LEOpoldi Busse bringen Verbesserungen
© NÖVOG/Bollwein

Bus-Verbindungen

Fahrplanumstellungen in Ostregion: LEOpoldi Busse bringen Verbesserungen

15.12.25, 11:43
Gestern war es so weit: Mit dem diesjährigen Fahrplanwechsel verbessern zahlreiche große und kleine Nachjustierungen den Alltag von Pendlern, Schülern und Familien. 

Neben einem zusätzlichen Abendkurs der Linie 720 von Melk nach Krems und dem durchgehenden Stundentakt der Linie 411 von St. Andrä Wördern zum Bahnhof Tullnerfeld auch an Sonn- und Feiertagen, umfassen die aktuellen Änderungen auch zahlreiche Fahrplan-Verschiebungen im Minutenbereich, um eine bessere Anbindung zu garantieren.

"Auch kleinere Maßnahmen entfalten für Fahrgäste oft eine große Wirkung. Denn es macht im täglichen Leben tausender Fahrgäste einen großen Unterschied, ob der Umstieg zur Bahn oder zu einem Anschlussbus möglich ist, ob man rechtzeitig die Schule erreicht, oder ob man nach getaner Arbeit sicher und verlässlich wieder nach Hause kommt“, unterstreichen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl die Bedeutung eines hochwertigen Fahrplangefüges. 

Auskunft via App

Detaillierte Informationen zu sämtlichen Fahrtmöglichkeiten sind bereits im Routenplaner unter routing.leopoldi.info bzw. über die leopoldi.info App abgebildet. Die Änderungen im Detail sind unter folgendem Link zusammengefasst: https://www.leopoldi.info/informationen-fahrplanwechsel-14-dezember-2025  

"Der öffentliche Verkehr muss für unsere Landsleute verlässlich, pünktlich, praktisch und komfortabel sein. Wir hören bei den Bedürfnissen unserer Landsleute genau hin und feilen kontinuierlich daran, das beste Angebot zur Verfügung zu stellen“, so NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

