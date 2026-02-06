Urlauberwechsel: Hier drohen ab heute Mega-Staus

Der ÖAMTC warnt: Auf diesen Routen muss man mit Verzögerungen rechnen.

Das Ferienende in Wien und Niederösterreich, Teilen Deutschlands und Tschechiens sowie der Ferienbeginn im Burgenland, Kärnten, Steiermark, Tirol und Vorarlberg wird am Wochenende zu starkem Verkehr auf den Straßen führen, vor allem im Nahbereich der Skigebiete. Die direkten Zu- und Abfahrten der großen Wintersportregionen werden besonders am Samstag stark frequentiert sein.

Das sind die Hotspots

In Vorarlberg werden die Rheintal Autobahn (A14) und die Arlberg Schnellstraße (S16) sowie die Montafoner Straße (L188), als auch die Bregenzerwaldstraße (L200) betroffen sein.

Auf den Tiroler Straßen ist mit starkem Reiseverkehr auf der Fernpassstrecke (B179), im Ziller- und Ötztal, auf der Eibergstraße (B173), rund um Kitzbühel, über den Achenpass (B181), bei Scharnitz (B177) und auch am Grenzübergang Kufstein-Kiefersfelden an der Inntal Autobahn (A12) zu rechnen.

In Salzburg werden auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Golling und Pass Lueg und der Pinzgauer Straße (B311) Richtung St. Johann im Pongau Zeitverluste nicht ausbleiben. Auch auf der Ennstal Straße ( B320) kann es zu Verzögerungen kommen.

In der Steiermark / Niederösterreich wird sich der Rückreiseverkehr auf der Semmering Schnellstraße (S6), besonders vor den Tunnelbereichen, bemerkbar machen.

Auf diesen Strecken kann es zu langen Staus kommen.