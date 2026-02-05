Hoffnung für ÖVP, Desaster für SPÖ

Ein Kommentar von Politik-Chefredakteurin Isabelle Daniel

Zum ersten Mal seit etlichen Wochen schließt die ÖVP mit 24 Prozent in der Sonntagsfrage zumindest in die Nähe ihres Ergebnisses der letzten Nationalratswahl. Mit vier Prozentpunkten Plus in der Lazarsfeld-Umfrage wäre der leichte Zugewinn auch außerhalb der Schwankungsbreite. Die FPÖ verliert minimal und bleibt derzeit weiterhin klar Erste. Von den beschlossenen Anti-Teuerungsmaßnahmen der Dreier-Koalition scheint jedenfalls nur Christian Stockers Partei zu profitieren.

SPÖ deklassiert auf Platz drei

Die neueste Lazarsfeld-Umfrage ist vor allem für die SPÖ – wenige Tage vor ihrem Parteivorstand - ein Desaster. Denn sie liegt stabil bei 18 (!) und damit deutlich deklassiert auf Platz drei. Ein Umstand, der die Obmann-Debatte in der SPÖ freilich weiter befeuert.

Hickhack geht wieder los

Dass ÖVP und SPÖ zusehends unabgesprochen agieren, könnte einiges mit diesen Umfragen zu tun haben. Der Haken: Wenn Rot und Schwarz – wie in ihren besten schlechtesten gemeinsamen Zeiten – erneut nur gegeneinander agieren und sich eifersüchtig beäugen, wird am Ende wohl nur einer profitieren: FPÖ-Chef Herbert Kickl. Vier Prozentpunkte Plus könnten rasch wieder schmelzen …