Schon wieder: "Dummi vom ORF" blamiert sich bei Kitz-Ikone

Wie im letzten Jahr herrscht rund um die Interviews mit den Promis beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel Aufregung.

Im Vorjahr kassierte ORF-Reporterin Daniela Schmiderer einen Mega-Shitstorm, als sie "Terminator" Arnold Schwarzenegger auf der VIP-Tribüne interviewte. "Arnie" war damals sichtlich unbeeindruckt und ließ die fragwürdige Fragerunde über sich ergehen.

Danach tobte das Internet, auf X (ehemals Twitter) wurde sie sogar als "Dummi vom ORF bezeichnet". Damals war es ihr erster großer Kitz-Auftritt und man hatte Nachsicht mit ihr. Doch auch heuer hat sich Schmiderer zu einer Interview-Panne hinreißen lassen.

Rekord-Sieger irritiert

Vor dem Rennen schnappte sie sich im VIP-Zelt Hahnenkamm-Rekordsieger Didier Cuche, weil laut ihren Angaben 30 Minuten vor dem Rennstart sich kaum Promis eingefunden haben. Angesprochen darauf, wer sein heißester Sieger-Tipp sei nannte der Schweizer natürlich seinen Landsmann Marco Odermatt.

Doch das reichte der Reporterin scheinbar nicht, sie wollte weitere Sieg-Anwärter der Hahnenkamm-Legende hören. Neben Dominik Paris und Giovanni Franzoni nannte Cuche natürlich auch ÖSV-Star Vincent Kriechmayr.

Um das Gespräch noch etwas in die Länge zu ziehen fragte Schmiderer aber weiter nach: "Und was ist mit Marco Odermatt?" Cuche reagierte mit einem charmanten Lächeln aber sichtlich irritiert: "Odermatt sowieso, habe ich schon gesagt:"