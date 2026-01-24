Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
  5. Hahnenkammrennen in Kitzbühel
Schmiderer Cuche
© ORF

Peinlich-Interview

Schon wieder: "Dummi vom ORF" blamiert sich bei Kitz-Ikone

24.01.26, 11:27
Teilen

Wie im letzten Jahr herrscht rund um die Interviews mit den Promis beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel Aufregung. 

Im Vorjahr kassierte ORF-Reporterin Daniela Schmiderer einen Mega-Shitstorm, als sie "Terminator" Arnold Schwarzenegger auf der VIP-Tribüne interviewte. "Arnie" war damals sichtlich unbeeindruckt und ließ die fragwürdige Fragerunde über sich ergehen. 

Danach tobte das Internet, auf X (ehemals Twitter) wurde sie sogar als "Dummi vom ORF bezeichnet". Damals war es ihr erster großer Kitz-Auftritt und man hatte Nachsicht mit ihr. Doch auch heuer hat sich Schmiderer zu einer Interview-Panne hinreißen lassen. 

Rekord-Sieger irritiert

Vor dem Rennen schnappte sie sich im VIP-Zelt Hahnenkamm-Rekordsieger Didier Cuche, weil laut ihren Angaben 30 Minuten vor dem Rennstart sich kaum Promis eingefunden haben. Angesprochen darauf, wer sein heißester Sieger-Tipp sei nannte der Schweizer natürlich seinen Landsmann Marco Odermatt.

Doch das reichte der Reporterin scheinbar nicht, sie wollte weitere Sieg-Anwärter der Hahnenkamm-Legende hören. Neben Dominik Paris und Giovanni Franzoni nannte Cuche natürlich auch ÖSV-Star Vincent Kriechmayr. 

Um das Gespräch noch etwas in die Länge zu ziehen fragte Schmiderer aber weiter nach: "Und was ist mit Marco Odermatt?" Cuche reagierte mit einem charmanten Lächeln aber sichtlich irritiert: "Odermatt sowieso, habe ich schon gesagt:"

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden