  4. Formel 1
Mercedes fährt Konkurrenz davon – Rätsel um Max Verstappen
China-GP

Mercedes fährt Konkurrenz davon – Rätsel um Max Verstappen

13.03.26, 05:48
Die Mercedes-Dominanz in der Formel 1 setzt sich auch in China fort. Im einzigen Training fuhren George Russell und Kimi Antonelli der Konkurrenz um die Ohren. 

Die Silberpfeile hängten die beiden McLarens von Lando Norris und Oscar Piastri um eine halbe Sekunde ab. Ferrari hielt sich im einzigen Trainingslauf in Shanghai noch bedeckt.

Bemerkenswert: Red-Bull-Star Max Verstappen kam mit dem Tempo überhaupt nicht mit. Er verlor 1,8 Sekunden auf die Bestzeit und landete nur auf Platz 9, sogar Ollie Bearman im Haas war schneller als der Holländer.

