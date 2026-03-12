Alles zu oe24VIP
Sportdaten:
Glasner
© getty

Conference League

Glasner und Palace verzweifeln gegen Larnaka

12.03.26, 22:46 | Aktualisiert: 12.03.26, 23:58
Teilen

Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner kam im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League gegen AEK Larnaka nicht über ein 0:0 hinaus. 

Dabei hatten die Eagles im Londoner Dauerregen vor eigenem Publikum deutlich mehr vom Spiel, doch der Ball ging einfach nicht ins Tor.

Rückspiel steigt am 19. März  

Damit bleibt Larnaka im aktuellen Conference-League-Bewerb ungeschlagen. In der Ligaphase hatten die Zyprioten gegen Palace sogar gewonnen. Das Rückspiel steigt am 19. März auf Zypern. Davor geht's für die Glasner-Elf in der Premier League gegen Leeds United.

Außenseiter mit der besten Defensive 

In Südlondon wiederholte sich die Geschichte. Crystal Palace war Larnaca bereits in der Ligaphase 0:1 unterlegen. Wieder fanden die "Eagles" gegen den Außenseiter mit der besten Defensive der Ligaphase (ein Gegentor) keine Lücke. Auch die Einwechslung des wochenlang verletzt gewesenen Torjägers Jean-Philippe Mateta änderte daran nichts.

Schwieriges Rückspiel 

Die Miene von Glasner zum Schlusspfiff passte am Ende zu den nass-windigen Verhältnissen. Das Rückspiel wird für den Premier-League-Club zu einer komplizierten Angelegenheit. Mainz 05 kam mit Stefan Posch und Phillipp Mwene in der Startelf nicht über ein 0:0 beim tschechischen Ligafünften Sigma Olmütz hinaus.

