Lavanttaler unter Druck: GAK empfängt sieglosen WAC

Der WAC gastiert am Samstag beim GAK und will seine verheerende Auswärtsserie endlich beenden. Die Grazer könnten mit einem Heimerfolg nach Punkten mit den Kärntnern gleichziehen.

Für den WAC geht es am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Graz um mehr als nur drei Punkte. Unter Trainer Ismail Atalan gab es in sechs Auswärtspartien noch keinen einzigen Zähler, weshalb das Gespenst Abstiegskampf im Lavanttal umgeht. Atalan fordert von seinen Spielern mehr Konsequenz und den unbedingten Willen, das Glück endlich zu erzwingen.

Schicksalsspiel für Coach Atalan

Die Wölfe sind mittlerweile seit sieben Pflichtspielen sieglos, was auch den Druck auf den Trainer erhöht. Trotz eines vertrauensvollen Verhältnisses zum Präsidenten weiß Atalan, dass Ergebnisse her müssen, um sein Standing zu festigen. Der GAK-Trainer Ferdinand Feldhofer warnt dennoch vor der Qualität des Gegners und bezeichnet den WAC-Kader als den stärksten der Qualigruppe.

GAK wittert die große Chance

Die Grazer könnten mit einem Dreier punktemäßig mit den Wolfsbergern gleichziehen und sich Luft im Tabellenkeller verschaffen. Im bisherigen Saisonverlauf gab es in Graz einen 3:1-Sieg für den GAK, während man sich im Lavanttal trotz langer Überzahl mit einem 2:2 begnügen musste. Feldhofer setzt auf die Coolness seiner Truppe, um unter dem herrschenden Druck zu bestehen.

Kampf gegen die historische Negativserie

Der WAC will verhindern, dass sich die Geschichte von 2015 wiederholt, als man sieben Auswärtsspiele in Folge verlor. Die Kärntner müssen vor allem defensiv stabiler stehen, um gegen die heimstarken Grazer zu punkten. Für Feldhofer ist das Duell gegen seinen Ex-Klub eine besondere Herausforderung, bei der er sich mit seinem Team keinesfalls verstecken will.