Semlic-Elf will Erfolgsserie im Innviertel fortsetzen

Die WSG Tirol startet mit der besten Ausgangslage in die Qualifikationsgruppe. Beim drittplatzierten Aufsteiger Ried wollen die Tiroler am Samstag ihren Vorsprung im Abstiegskampf behaupten.

Mit satten 31 Punkten aus dem Grunddurchgang im Gepäck reist die WSG Tirol am Samstag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) nach Ried im Innkreis. Die Wattener gehen als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe in die verbleibenden zehn Runden. Coach Phillip Semlic warnt trotz des Polsters davor, sich auszuruhen, da durch die Punkteteilung alles wieder offen ist.

Reifeprüfung für kriselnde Wikinger

Bei den Gastgebern aus Ried zeigt die Formkurve nach zuletzt zwei Niederlagen und nur zwei Punkten aus fünf Spielen klar nach unten. Sport-Boss Wolfgang Fiala sieht die Qualirunde dennoch als Reifechance für den Aufsteiger. Besonders gefährlich sind die Innviertler bei Standards, aus denen sie 14 ihrer 26 Saisontore erzielen konnten.

Tiroler Lauf gegen Rieder Heimstärke

Die Tiroler strotzen nach zehn Punkten aus den letzten vier Partien vor Selbstvertrauen und schafften zuletzt erstmals zwei Siege in Serie. In Ried hängen die Trauben für die WSG allerdings oft hoch, wie die 0:2-Niederlage im letzten Gastspiel zeigt. Trainer Semlic muss zudem auf den gesperrten David Kubatta und den noch nicht fitten David Gugganig verzichten.

Mut als Schlüssel zum Erfolg

Ried ist gegen die WSG zwar seit vier Spielen ungeschlagen, doch die Tiroler verloren keines ihrer letzten vier direkten Duelle in der Qualifikationsgruppe. Laut Semlic wird sich am Ende das Team durchsetzen, das neben einer stabilen Abwehr auch den größeren Mut auf den Rasen bringt. Während die Gäste Personalsorgen haben, können die Rieder aus dem Vollen schöpfen.