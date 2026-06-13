Gut gelaunt
Pariasek und Herzog stimmen zur WM Lied an
Die Experten setzten ihr Gesangstalent am Strand von Malibu in den USA unter Beweis. Das Lied "Malibu" von Rainhard Fendrich passte entsprechend gut zur Location. Mit einem Surfbrett und einem roten Rettungsschwimmer setzten die beiden ihre Gesangseinlage fast schon mit "Baywatch-Style" um.
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Bald geht es aber wieder mit den nächsten Spielen los und die zwei Experten werden sich wieder auf den Fußball fokussieren müssen.
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