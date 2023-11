× Geheimes Israel-Lager: OE24.TV zeigt die Waffen der Hamas

oe24.TV-Reporter Mike Vogl war im geheimen Israel-Lager, wo die erbeuteten Waffen der Hamas-Kämpfer gelagert werden.

Tel Aviv. Für oe24.TV berichtet Mike Vogl seit Kriegsbeginn aus Israel. Jetzt bekam er vom israelischen Militär als einziger österreichischer Reporter – nur die amerikanische NBC war noch dabei – Einblicke: Er wurde in ein streng geheimes Lager in einer Kaserne nahe Tel Aviv geführt. Dort werden die Waffen der Terror-Miliz Hamas, mit denen sie am 7. Oktober bei ihrer bestialischen Attacke 1.400 Israelis töteten, aufbewahrt.

AK 47-Gewehre und Panzer-Abwehrraketen

Waffenarsenal. „Die Hamas hat diese Waffen nach dem Anschlag auf Israel zurückgelassen beziehungsweise einfach weggeworfen“, erklärt der Kommandant Idan Sharon im Gespräch mit oe24.TV. Zu sehen sind sehr viele Panzerabwehr-Raketen und AK 47-Gewehre, die am Boden liegen. Auch sehr viel Munition – neben zerstörten Autos der Hamas – wurde in den völlig verwüsteten Kibbuzen gefunden.

„Die israelische Armee will damit zeigen, mit welcher Waffengewalt die Hamas am 7. Oktober vorgegangen ist und auch, wie gut die Terroristen ausgerüstet waren“, so Mike Vogl.