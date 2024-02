73-Jähriger hatte drei Batterien im Penis

Eine Röntgenaufnahme zeigt drei Knopfbatterien, die im Penis des Mannes stecken. Der Mann musste operiert werden.

Völlig verrückter medizinischer Fall in Australien: Ein 73-jähriger Mann fuhr ins Krankenhaus, um sich drei Knopfbatterien aus seinem Penis entfernen zu lassen, wie das Medizin-Magazin "Urology Case Reports" berichtet: Demnach gab der Mann an, sich die Knopfzellen-Batterien regelmäßig zur sexuellen Befriedigung in die Harnröhre zu stecken.

Trigger-Alarm, Zartbesaitete seien vor den folgenden Zeilen gewarnt: Die Ärzte versuchten nämlich, mit Zangen die Fremdkörper zu entfernen. Wegen der schmerzhaften Prozedur wurde der Eingriff unter Vollnarkose vorgenommen. Bei der Operation selbst wurden zwar die Knopfbatterien entfernt, aber die ausgelaufene Batteriesäure hatte die Harnröhre stark verätzt. Nach einigen Tagen konnte der Mann das Spital wieder verlassen. Zehn Tage später musste er wieder in die Klinik, weil sein Penis stark angeschwollen war – er musste Not-operiert werden.

Da ein Großteil der Harnröhre bereits abgestorben war, mussten Ärzte dem Mann acht Zentimeter Harnröhre und Gewebe entfernen sowie einen Katheter einsetzen, der künftig seinen Urin auffängt.