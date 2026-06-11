Moderator-Legende
ORF-Hammer: WM startet ohne Pariasek
Um 19 Uhr startete der Rundfunk sein WM-Programm - aber OHNE Rainer Pariasek! Wer auf holprige Moderationen und schlechte Witze gehofft hat, der ging beim ersten WM-Studio leer aus.
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Bernhard Stöhr begrüßte die Fußballfans gemeinsam mit Chef-Analytiker Herbert Prohaska und den beiden Ex-Teamspielern Andreas Weimann und Andreas Ivanschitz.
Aber keine Sorge: Pariasek ist direkt beim Nationalteam in Santa Barbara und wird immer wieder Einstiege liefern.
Um 19:30 Uhr steigt die große Eröffnungsparty in Mexiko City, ab 21 Uhr rollt dann endlich der Ball bei der WM: Mexiko kickt gegen Südafrika.
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