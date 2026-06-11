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Muss geändert werden

WM-Knall: Trikot-Verbot für Haiti

© FIFA via Getty Images
Wegen einer aufgedruckten kriegerischen Schlachtszene muss Haiti auf den letzten Drücker seine Trikots für die Fußball-WM ändern.
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Der kolumbianische Sportartikelhersteller Saeta reagierte auf ein Verbot des Weltverbands FIFA, das ursprüngliche Design zu verwenden. Es werde überarbeitet, obwohl es "nicht als politisches Statement" gedacht gewesen sei, sondern "als Hommage an die Männer und Frauen, die jeden Tag für Haitis Zukunft kämpfen", hieß es.

Auf der unteren Vorderseite des Trikots ist eine Grafik zur letzten Schlacht des haitianischen Unabhängigkeitskrieges von 1803 zu sehen. Sie fand bei Vertières im Norden der Insel statt zwischen einer Armee haitianischer Sklaven und französischen Truppen. Saeta hat nach eigenen Angaben die Hemden in Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Haitis entworfen mit dem Ziel, "den Stolz, die Widerstandsfähigkeit und den Geist von Haitis Bevölkerung" zu feiern. Man respektiere den Abstimmungsprozess mit der FIFA und werde die geforderten Änderungen vornehmen. Details nannte das Unternehmen nicht.

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Haitis Auswahl hatte die Trikots zuletzt bei zwei Testspielen getragen. Die Auswahl des von Misswirtschaft und Naturkatastrophen gebeutelten Karibikstaats startet im blauen Dress gegen Schottland am Samstag (Ortszeit) in Boston ins Turnier.

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